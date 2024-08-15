Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
карта отдыха и туризма
Объекты агротуризма
Преобразование районов ИНФОГРАФИКА
Господин Рейтингомер
Корпоратив в ресторане Helga
«Лёвенъ»: вкусные новинки
Фермерство по любви
Чехов в гостях у Гельдта
Первый урожай черной смородины
Лонгрид мифы о молоке
Кружки и секции для детей
нейросетевой Пушкин
 
 
 
ещё Культура 15.08.2024 13:040 В честь Дня археолога, посвящается... 03.10.2024 14:090 Вадим Нэдик: Никакой стройки на территории Мирожского монастыря нет 03.10.2024 13:300 Сотрудники «Михайловского» работают на Астафьевских торжествах в Красноярском крае 03.10.2024 12:270 Ремонт Дома культуры завершили в печорской деревне Ротово 03.10.2024 12:190 В Псковской области найденный на раскопе горшок восстановил реставратор 02.10.2024 18:370 «Изборская пятница» пройдет с участием известной псковской семьи художников
 
 
 
Самое популярное 26.09.2024 23:040 С шестью погибшими на СВО военными простились в Псковской области 26.09.2024 12:280 Первый в области мемориал бойцам СВО торжественно открыли в Выбутах 27.09.2024 11:1110 Псковский торг: рынок вместо рынка 30.09.2024 17:493 Рейтингомер: мошенничество в «Раздолье», потери «Моглино» и аншлаг на «Лягушках» 02.10.2024 09:4510 В квартире псковского яблочника Льва Шлосберга* проходит обыск
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Культура

Вадим Нэдик: Никакой стройки на территории Мирожского монастыря нет

03.10.2024 14:09|ПсковКомментариев: 0

Все работы на территории Мирожского монастыря в Пскове производятся с соблюдением закона. Об этом председатель комитета по охране культурного наследия Псковской области Вадим Нэдик рассказал в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей. 

«Сейчас на территории Мирожского монастыря проводятся работы в рамках проекта  АНО "Возрождение объектов культурного наследия", полным ходом идет реставрация Стефановской церкви», – сказал Вадим Нэдик.

Он отметил, что есть множество фотографических свидетельств о том, что на территории Мирожского монастыря находился хозяйственный корпус. Сейчас археологи из Санкт-Петербурга исследуют его фундамент и проводят научные работы, согласованные Министерством культуры Российской Федерации. 

«На сегодняшний момент то, что происходит в этой части монастыря, – это исследования. Выявлен объект, хозяйственный корпус, ориентировочно, середины XVIII века. Для того, чтобы определить его предмет охраны, включить в реестр и определить границы территории, производят раскопки. Это научная работа, исследования выявленного объекта культурного наследия для определения предмета охраны и точного места расположения утраченного элемента градостроительной среды на этом участке территории. Что с этими раскопами будет потом – решать будет научно-методический совет министерства культуры. Все работы идут с пониманием значимости этого места, все идет четко по закону, каждое движение согласовывается», – добавил председатель комитета. 

Раскопками руководит археолог Сергей Лапшин. Все работы выполняются ручным способом. 

«Почему заборы и почему мы ограничили доступ – идут раскопки. Мало ли кто случайно может упасть в этот раскоп. Это обязательные меры безопасности. Сейчас там просто идут археологические раскопки, никакой стройки на территории Мирожского монастыря нет. Но, учитывая, что там же идет реставрация, параллельно идут исследования хозяйственного корпуса, у людей могло сложиться ошибочное впечатление», – уточнил Вадим Нэдик.

Теги: #Мирожский монастырь #объект культурного наследия
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Владимир Мединский озвучил предложение уйти от 11-летнего обучения. На ваш взгляд, нуждается ли система школьного образования в подобных нововведениях?
В опросе приняло участие 246 человек
03.10.2024, 15:080 Появление новых рекламных конструкций на площади Ленина не планируется — администрация Пскова 03.10.2024, 14:510 Народного артиста РСФСР Василия Ливанова госпитализировали в реанимацию 03.10.2024, 14:510 Галина Невалённая возглавила региональное отделение Союза пенсионеров России 03.10.2024, 14:450 22-летнего псковича задержали за кражу пива и энергетика
03.10.2024, 14:320 Чемпионат Псковской области по спортивному ориентированию пройдет в Глотах 03.10.2024, 14:290 Жилой дом сгорел в Невеле из-за небезопасной эксплуатации газового оборудования 03.10.2024, 14:210 В мессенджере Telegram произошел сбой 03.10.2024, 14:090 Вадим Нэдик: Никакой стройки на территории Мирожского монастыря нет
03.10.2024, 13:540 Проблемы и достижения аграриев обсудили парламентарии Северо-Запада в Пскове 03.10.2024, 13:460 На меры соцподдержки в районы и города Псковской области направили почти 190 млн рублей 03.10.2024, 13:300 Сотрудники «Михайловского» работают на Астафьевских торжествах в Красноярском крае 03.10.2024, 13:150 Псковские педагоги представляют регион на всероссийском форуме классных руководителей
03.10.2024, 13:051 Начинается видеотрансляция программы «Три мудреца»: Легко ли быть оппозиционером в России? 03.10.2024, 12:570 Изменилось расписание движения пригородных поездов по маршруту Великие Луки – Нелидово 03.10.2024, 12:500 В РФ доля частных домов в вводе нового жилья может достичь 65% в 2024 году 03.10.2024, 12:380 Начинается видеотрансляция нового проекта «ПЛН FM» «Великий, могучий»
03.10.2024, 12:370 Псковский областной суд оставил в силе приговор экс-заместителю главного пристава Петербурга 03.10.2024, 12:270 Ремонт Дома культуры завершили в печорской деревне Ротово 03.10.2024, 12:190 В Псковской области найденный на раскопе горшок восстановил реставратор 03.10.2024, 12:160 Следующее судебное заседание по делу Грацкого назначено на 24 октября
03.10.2024, 12:050 Начинается видеотрансляция программы «Банкротство и точка»: Приставы и коллекторы 03.10.2024, 12:026 Андрей Турчак вступил в должность главы Республики Алтай 03.10.2024, 12:010 Бизнес-ланчи в псковских кафе и ресторанах: предложения на 3 октября 03.10.2024, 11:580 «Зверьё моё»: Куда отправляются собаки после службы. ВИДЕО
03.10.2024, 11:500 Около 120 млрд рублей выделят на защиту населения в рунете 03.10.2024, 11:390 Сергей Вострецов: Работу регионов в развитии туристической сферы нужно усиливать 03.10.2024, 11:310 Экс-замглавы администрации Пскова Александр Грацкий частично признал вину 03.10.2024, 11:160 «Три мудреца»: Легко ли быть оппозиционером в России?
03.10.2024, 11:110 Производство пластмассовых оконных блоков в Псковской области выросло на 14,4% 03.10.2024, 10:560 УФАС пресекло проведение незаконного аукциона в Дедовичском районе 03.10.2024, 10:440 Новый проект «Великий, могучий» о тайнах русского языка стартует на «ПЛН FM» 03.10.2024, 10:400 Т1 ИИ импортозамеcтит решения класса БДРВ в системах управления производством
03.10.2024, 10:340 Начались слушания дела экс-замглавы администрации Пскова 03.10.2024, 10:300 При содействии псковского ОМОН «Кром» в 2024 году изъяли более 2 кг наркотиков  03.10.2024, 10:200 Работу по профилактике ВИЧ в трудовых коллективах начали в Псковской области 03.10.2024, 10:180 Приложение «Авито» стало недоступно в Google Play
03.10.2024, 10:120 «Банкротство и точка»: Приставы и коллекторы 03.10.2024, 10:090 Школа экспериментов 03.10.2024, 09:590 Псковичей приглашают на концерт в Доме профсоюзов 7 октября 03.10.2024, 09:470 Более 120 тысяч человек воспользовались услугами псковского аэропорта в 2024 году
03.10.2024, 09:400 Минобрнауки анонсировал изменения в перечне вступительных экзаменов в вузы 03.10.2024, 09:290 Каждый третий пскович до 34 лет не носит с собой наличных денег – опрос 03.10.2024, 09:150 Налоговые доходы бюджета вырастут до 32 трлн в 2025 году 03.10.2024, 09:050 420 млрд рублей кешбэка от банков получат россияне в 2024 году
03.10.2024, 09:000 Отреставрирован надвратный корпус Псковского Епархиального управления 03.10.2024, 08:460 Администрацию Плюсского района реорганизовали в администрацию округа 03.10.2024, 08:400 На аукционе будет продана монета весом в 1 кг 03.10.2024, 08:200 Сильные магнитные бури продлятся двое суток
03.10.2024, 08:000 В РФ разработали огнеупорные конверты для эвакуации новорожденных при ЧС 03.10.2024, 07:300 День ОМОН празднуют в России 03.10.2024, 07:000 Всемирный день трезвости и борьбы с алкоголизмом отмечают 3 октября 02.10.2024, 22:480 В Германии заблокировали вокзалы из-за нового вируса-убийцы
02.10.2024, 22:220 Приложение Rutube стало доступно в Google Play только для пользователей США 02.10.2024, 22:090 Мужчина, который воровал кенгуру из российских зоопарков, оказался карликом 02.10.2024, 22:000 «Правила жизни» для долголетия перечислила врач-терапевт 02.10.2024, 21:400 Скорость движения ограничат на участке трассы Р-23 «Псков» 3 октября
02.10.2024, 21:371 Пропала дочь певицы Любови Успенской 02.10.2024, 21:2312 Ксения Собчак выступила в поддержку Льва Шлосберга* 02.10.2024, 21:200 Конкурс рисунков «Рогсвардия глазами ребенка» провели в Псковской области 02.10.2024, 21:000 Врач назвала самое заселенное бактериями место в квартире
02.10.2024, 20:480 Обнаженная женщина разрисовала красной краской памятник танку времен ВОВ на Алтае 02.10.2024, 20:400 Псковские семьи могут заявиться на конкурс «Парки России — будущим поколениям» 02.10.2024, 20:320 Власти Псковской и Новгородской областей обсудили сотрудничество в сфере ЖКХ и строительства 02.10.2024, 20:200 В работе псковичей вдохновляет зарплата, личный успех и возможность помогать людям – опрос
02.10.2024, 20:180 В Великих Луках временно перекроют участок дороги по улице Новогаражной и 3-й Ударной Армии 3 октября 02.10.2024, 20:030 В преддверии 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Пскове пройдут работы по обновлению мемориалов 02.10.2024, 20:000 Псковичи могут предложить лучшие практики активного долголетия 02.10.2024, 19:420 В Пскове на улице Звёздной блоками перекрыли проезд между двумя домами
02.10.2024, 19:400 В Псковской области определены победители конкурса субсидий для СОНКО 02.10.2024, 19:330 Губернатор Псковской области приглашает горожан принять участие в акции по сбору макулатуры «БумБатл» 02.10.2024, 19:200 Не выходить на дорогу из-за припаркованного транспорта призвали псковичей 02.10.2024, 19:080 Власти Псковской области торжественно наградили педагогов за организацию досуга для детей Белгородской области
02.10.2024, 19:000 Более 75% псковичей поддерживают штрафы за выгул опасных собак без намордника — опрос 02.10.2024, 18:450 Псковичи всех возрастов могут принять участие в конкурсе «Гимн России понятными словами» 02.10.2024, 18:370 «Изборская пятница» пройдет с участием известной псковской семьи художников 02.10.2024, 18:350 Пропавшую месяц назад пенсионерку ищут в Опочецком округе
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2024

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru