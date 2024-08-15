Вадим Нэдик: Никакой стройки на территории Мирожского монастыря нет

Все работы на территории Мирожского монастыря в Пскове производятся с соблюдением закона. Об этом председатель комитета по охране культурного наследия Псковской области Вадим Нэдик рассказал в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей.
«Сейчас на территории Мирожского монастыря проводятся работы в рамках проекта АНО "Возрождение объектов культурного наследия", полным ходом идет реставрация Стефановской церкви», – сказал Вадим Нэдик.
Он отметил, что есть множество фотографических свидетельств о том, что на территории Мирожского монастыря находился хозяйственный корпус. Сейчас археологи из Санкт-Петербурга исследуют его фундамент и проводят научные работы, согласованные Министерством культуры Российской Федерации.
Раскопками руководит археолог Сергей Лапшин. Все работы выполняются ручным способом.
«Почему заборы и почему мы ограничили доступ – идут раскопки. Мало ли кто случайно может упасть в этот раскоп. Это обязательные меры безопасности. Сейчас там просто идут археологические раскопки, никакой стройки на территории Мирожского монастыря нет. Но, учитывая, что там же идет реставрация, параллельно идут исследования хозяйственного корпуса, у людей могло сложиться ошибочное впечатление», – уточнил Вадим Нэдик.