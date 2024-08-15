Культура

Вадим Нэдик: Никакой стройки на территории Мирожского монастыря нет

Все работы на территории Мирожского монастыря в Пскове производятся с соблюдением закона. Об этом председатель комитета по охране культурного наследия Псковской области Вадим Нэдик рассказал в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей.

«Сейчас на территории Мирожского монастыря проводятся работы в рамках проекта АНО "Возрождение объектов культурного наследия", полным ходом идет реставрация Стефановской церкви», – сказал Вадим Нэдик.

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Он отметил, что есть множество фотографических свидетельств о том, что на территории Мирожского монастыря находился хозяйственный корпус. Сейчас археологи из Санкт-Петербурга исследуют его фундамент и проводят научные работы, согласованные Министерством культуры Российской Федерации.

«На сегодняшний момент то, что происходит в этой части монастыря, – это исследования. Выявлен объект, хозяйственный корпус, ориентировочно, середины XVIII века. Для того, чтобы определить его предмет охраны, включить в реестр и определить границы территории, производят раскопки. Это научная работа, исследования выявленного объекта культурного наследия для определения предмета охраны и точного места расположения утраченного элемента градостроительной среды на этом участке территории. Что с этими раскопами будет потом – решать будет научно-методический совет министерства культуры. Все работы идут с пониманием значимости этого места, все идет четко по закону, каждое движение согласовывается», – добавил председатель комитета.

Раскопками руководит археолог Сергей Лапшин. Все работы выполняются ручным способом.

«Почему заборы и почему мы ограничили доступ – идут раскопки. Мало ли кто случайно может упасть в этот раскоп. Это обязательные меры безопасности. Сейчас там просто идут археологические раскопки, никакой стройки на территории Мирожского монастыря нет. Но, учитывая, что там же идет реставрация, параллельно идут исследования хозяйственного корпуса, у людей могло сложиться ошибочное впечатление», – уточнил Вадим Нэдик.