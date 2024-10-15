Культура

Мероприятие к 210-му дню рождения Лермонтова организовали в псковской библиотеке

Мероприятие, приуроченное к 210-ой годовщине со дня рождения поэта, художника и офицера Михаила Лермонтова, состоялось в Псковской областной универсальной научной библиотеке имени Валентина Курбатова 15 октября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе библиотеки.

В мероприятии участвовали ученики нескольких школ Пскова и Псковского района, а также студенты Псковского кооперативного колледжа. В его рамках, помимо общеизвестных фактов о жизни Михаила Лермонтова, им открыли неизвестные страницы жизни поэта: чем Михаил Лермонтов занимался кроме написания стихов, как проходила его офицерская служба в армии.

Провела мероприятие заведующая отделом абонемента Светлана Галактионова.