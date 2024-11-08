Культура

«Изборские истории» с Александром Донецким: «Изборск – открытый город», Сетомаа в Москве и «Реальность волшебства»

Представляем восьмой выпуск авторской программы журналиста и писателя Александра Донецкого «Изборские истории» – дайджест новостей и событий, обозрение всего самого важного, актуального и интересного, что происходит в музее-заповеднике «Изборск».

Темы выпуска:

«Откуда есть пошла Русская земля». В выставочном зале музея готовится к открытию археологическая выставка, посвященная столетию академика Валентина Седова.

Королевство Сетомаа в Москве. Во Всероссийском музее декоративного искусства открывается выставка «Русские и сето. Одна земля, общая история».

Погружение в сказку. В Доме купца Анисимова откроется выставка петербургской художницы Елены Базановой «Реальность волшебства».

Как вы наверняка заметили по заголовкам, ключевые слова этого выпуска – «открытие», «открывать», «открытый». Слово это в русском языке многозначное. Согласно толковому словарю Ушакова, открытие есть просто действие от глагола открывать – дверь или выставку, шкатулку или важное мероприятие, например, фестиваль. Второе значение связано с наукой: открытие – это какой-то новый факт, новое знание или истина; то, что открыто, установлено исследованием, долгими изысканиями. И конечно для нас, сотрудников музея, слово открытие прежде всего связано со словом «выставка». И сегодня я расскажу сразу о нескольких выставках, больших, масштабных, подводящих некоторый итог, и камерных, маленьких, и всё это именно открытия чего-то нового и интересного, возможно, неожиданного в жизни человека: в его истории и культуре, в познании и искусстве.

И вне всяких сомнений, главное событие года произойдет совсем скоро, 15 ноября, в новом, как мы привыкли его называть, выставочном зале музея-заповедника, где, извиняюсь за неизбежный повтор, мы откроем выставку «Изборск – открытый город». Да, именно так выставку назвали ее создатели, что отсылает и к названию знаменитого фильма, то есть свободный, ждущий новых гостей, но и вскрывает истинный смысл: когда-то Изборск был закрыт для человечества, как легендарная Троя, а затем открыт для человечества как уникальный памятник археологии. И произошло это открытие сравнительно недавно – каких-то пятьдесят-тридцать лет назад. И у этого выдающегося открытия есть имена. Выставка посвящена столетию – без всяких преувеличений – великого человека Изборской земли, знаменитого историка-слависта, академика РАН, доктора исторических наук, профессора, археолога с мировым именем Валентина Васильевича Седова, без которого невозможно представить музей-заповедник «Изборск» в его современном состоянии и федеральном статусе.

«Раскопки в Изборске впервые в восточнославянской археологии дали полные материалы для конкретных суждений о становлении первых городов на Руси», – эти слова принадлежат Валентину Васильевичу Седову, который, в стремлении отыскать следы движения славян, генезисом которых он занимался всю свою жизнь, инициировал масштабные планомерные раскопки на Труворовом городище, и за два десятилетия, с 1971 по 1992 год, вместе с другими исследователями, археологами, историками, студентами, участвовавшими в раскопках, открыл для нас, современников и потомков, древний Изборск. Результатом этой титанической работы и стала уникальная вещевая коллекция, более 55 тысяч предметов археологии, составивших основу фондов музея-заповедника. И вот самые интересные предметы можно будет увидеть на выставке, в ее разделах, представляющих различные периоды изначальной истории Изборска: «Город Трувора», «Град кривичей», «Щит северной Руси» и других. Будет на выставке и раздел, посвященный биографии выдающегося ученого.

Сегодня, когда мы оказываемся на Труворовом городище, в этом живописнейшем месте старого Изборска, нам трудно даже представить, что в семидесятые-восьмидесятые годы – это было место сплошных раскопок, виды которых сохранили черно-белые фотографии. Смотришь на них, и дух захватывает. Каждое лето на городище кипела напряженная и кропотливая работа, археологические находки систематизировались и отправлялись на хранение в Изборский музей, который, благодаря этой работе, и стал тем, чем является сегодня, хранителем паспорта российской государственности. Это, конечно, метафора, но она передает и выражает истину. Теперь мы действительно знаем, как начиналась наша держава. В 2007 году, уже после смерти ученого, в свет вышла фундаментальная монография Валентина Седова «Изборск в раннем Средневековье», которую можно считать научной «библией» каждого российского археолога.

Всё это – высокая и серьезная наука, в которую, все-таки, согласимся, посвящены избранные: историки и археологи, люди, погруженные в историю, а задача музейной выставки сделать достижения науки открытыми и доступными самому широкому зрителю, в хорошем смысле – популяризировать открытия отечественной археологии. Поэтому, анонсируя событие, еще раз приглашаю всех на открытие выставки, которое состоится 15 ноября, и напоминаю ее название: «Изборск – открытый город».

Наша изборская земля стала ближе гостям и жителям столицы, ведь 8 ноября в Москве, во Всероссийском музее декоративного искусства открылась выставка «Русские и сето. Одна земля, общая история» из собрания музея-заповедника «Изборск».

Выставка будет открыта целый месяц, до 8 декабря, и это, конечно, большое и значимое событие для нашего музея. Зрители увидят всё этнографическое многообразие Изборска и его уникальные этнокультурные традиции – народные костюмы русских и сето, замечательные образцы ткачества, вышивки и кружева, «Боговы полотенца», коллекцию серебра, предметы быта.

В чем уникальность малого коренного народа сето? Псковичи наверняка знают, но все-таки напомню, что многие сотни лет русские и сето жили вместе на территории Печорского района, заимствуя друг у друга элементы культуры и быта, обычаи и обряды. Как полагают этнографы, племена финно-угорской группы расселились в ареале Псково-Чудского водоема уже к первому тысячелетию до нашей эры, задолго до прихода на эти земли славян примерно в V–VIII веках. Славяне-кривичи не ассимилировали сето, а на протяжении долгих веков мирно сосуществовали с малым народом, сохранившим свой родной язык и самобытную культуру. Религия сето – православие, что определило их историческую судьбу. Главной святыней народа сето на протяжении веков был и остается Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь – крупнейший центр православной культуры на Северо-Западе России. Сето молятся с русскими в одних храмах уже более 500 лет, вместе отмечают православные праздники. На сегодняшний день у нас в Псковской области проживает не более 250 человек, представляющих сето, и именно музей-заповедник «Изборск» с центром в музее-усадьбе в деревне Сигово бережно хранит культуру и традиции малого народа, а теперь вот интереснейшую этнографическую выставку увидит и Москва.

Продолжу тему этнографии, но уже не столичным событием, а случившемся у нас, в Изборске. Накануне Дня народного единства в Доме купца Шведова при участии Псковского областного еврейского благотворительного центра «Хэсэд Ицхак» открылась выставка «Национальный костюм в образе куклы», на которой представлены традиционные народные костюмы национальных диаспор, проживающих в Псковской области.

Как следует из названия, на выставке представлены куклы, но не просто куклы, а в национальных костюмах. На территории Псковской области проживает несколько десятков народностей, а национальный костюм – это целая история, рассказывающая о культуре, традициях и укладе жизни того или иного народа. Благодаря костюму мы можем говорить о своеобразной философии в национальной одежде человека. В то же время кукла – важнейшая составляющая любой культуры. Являясь частью этой культуры, она сохраняет в своем образе самобытность и характерные черты того или иного народа.

Над образами кукол работали мастера-кукольники из Псковского кукольного дома. Как говорится в аннотации к выставке, в русском языке слово «кукла» – это одушевленное имя существительное. «Одушевлённое», значит, имеет душу! Мастера-кукольники вложили душу в свои произведения. Приезжайте в Изборск и убедитесь сами.

А на втором этаже Дома купца Белянина открылась выставка Евгения Климова «Уголок старой Руси».

Всем, кто всерьез интересуется краеведением, наверняка известно имя этого художника, связанного с Изборском. Евгений Евгеньевич Климов родился в 1901 году в Митаве Курляндской губернии. Учился в Рижской академии художеств. Много путешествовал по Псковскому краю. Всего за период 1930–40 годов художник издал 10 альбомов литографий. Известен Климов и как иконописец и реставратор.

На выставке «Уголок старой Руси» представлена лишь небольшая часть литографий художника из альбома «По Печерскому краю», который увидел свет в 1938 году в Риге. Альбом вышел вскоре после путешествия в Печоры и Изборск и получил положительные отзывы таких известных деятелей русской эмиграции, как философ Иван Ильин, писатель Иван Шмелев, художник Александр Бенуа. Предисловие к альбому написал директор Изборской школы, автор учебников по истории, богослов и краевед Александр Иванович Макаровский, – цитирую: «В картинах природы Печерского края чувствуется прозрачность воздушных далей, ширь и раздолье полей, причудливость холмов и глубоких долин…»

И я завершаю. Анонсом еще одной художественной выставки, которая откроется у нас в Изборске, в последних числах ноября, в выставочном пространстве Дома купца Анисимова – выставка получила название «Реальность волшебства», ее автор – петербургская художница Елена Базанова. Работы художницы входят в золотой фонд современной книжной графики.

Здесь я воспользуюсь оценками творчества художницы от доктора искусствоведения, профессора, члена-корреспондента Российской академии художеств Светланы Грачевой. Именно выдумкой, множеством смыслов и погружением в мир волшебства, – по мнению искусствоведа, – привлекают нас произведения Елены Базановой.

Елена Базанова вошла в художественную жизнь Петербурга в 1990-е годы. За ее плечами более тридцати персональных выставок, ее имя хорошо известно ценителям искусства в нашей стране и за рубежом. Елена Базанова – член Санкт-Петербургского союза художников и один из активнейших участников Общества акварелистов Санкт-Петербурга. Технику акварели она полюбила еще в детстве, совершенствовала в годы студенчества и продолжает совершенствовать и изучать: «В процессе работы стараюсь войти в соавторство со стихией воды, поэтому "случайности" появляются, а я лишь контролирую их появление и убираю лишнее». В своих интервью она подчеркивает импровизационность этой техники, ее стихийность, ощущение свободы, но при этом всегда отмечает важность владения рисунком, знание приемов живописи, обладание пластическим мышлением. Занятие искусством – это создание волшебства, без которого невозможно человеческое существование.

Александр Донецкий