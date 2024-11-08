Культура

В преддверии сезона дождей и снега сотрудники «Михайловского» укрыли памятник на могиле Пушкина

В Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское» начались плановые хозяйственные работы по подготовке объектов к осенне-зимней непогоде. Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее, в канун дождей, в том числе и дождей со снегом, которые синоптики обещают пушкиногорцам уже на следующей неделе, специальными футлярами были укрыты обелиск на могиле Александра Сергеевича Пушкина, другие надгробия в некрополе Ганнибалов и Пушкиных.

Здесь и далее фото Анны Банько (музей-заповедник «Михайловское»)

В музее прокомментировали: «Почти два столетия памятное место у алтарной стены Успенского собора украшает мрамор, но даже камень не вечен, и потому очень важно ухаживать за ним». Не так давно, в 2021 году, в рамках подготовки к столетию послереволюционного возрождения «Пушкинского Уголка» на Псковщине, памятник на могиле поэта был отреставрирован. Сейчас, перед тем как установить защитные футляры, сотрудники заповедника вновь почистили мрамор надгробий от биозагрязнений. Также была очищена и покрыта специальными деревянными чехлами поверхность балюстрады по краю площадки некрополя.

Такие же работы были проведены и на городище Воронич, на фамильном кладбище обитателей Тригорского, соседей и сердечных приятелей ссыльного Пушкина Осиповых и Вульфов.