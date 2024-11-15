Культура

Исполнилось 100 лет со дня рождения археолога Валентина Седова

21 ноября исполняется 100 лет со дня рождения Валентина Седова (1924 – 2004) – создателя современной концепции этнической истории славян, ученого мирового класса, заведующего отделом полевых исследований Института археологии Российской академии наук, доктора исторических наук, профессора, действительного члена Российской академии наук, сообщается в Telegram-канале «Псковская археология».

Фото здесь и далее: Telegram-канал «Псковская археология»

В эти дни в Институте археологии РАН проходит конференция, посвященная юбилею. Псковские археологи принимают активное участие в конференции «От ранних славян до Руси. К 100-летию со дня рождения В. В. Седова».

Конференция собрала ученых, чьи исследования связаны с научными интересами Валентина Седова: этногенезом и историей ранних славян и их соседей, становлением и начальным периодом русской государственности, язычеством и распространением христианства в Восточной Европе. В конференции, которая проходит в смешанном формате, объединившем zoom-выступления и очные доклады, приняли участие исследователи из Институтов РАН и научных центров Москвы, Санкт-Петербурга, Пскова, Твери, Самары, Калуги, Йошкар-Олы, Ижевска, а также Беларуси.

Напомним, что в Пскове на базе Псковского музея-заповедника открылась выставка, посвященная известному археологу и научному деятелю

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Также выставка к 100-летию Валентина Седова начала свою работу в музее-заповеднике «Изборск».

Добавим, Валентин Седов известен не только как ученый-энциклопедист и автор многочисленных трудов, истинно представляющих собой целую библиотеку по проблемам славянской, балтской и финно-угорской археологии, но и как археолог-полевик.

Полевые работы Седова оставили яркий след в археологии различных исторических областей России (в центральные, западные и северо-западные регионы России, Беларусь), но предметом его особого исследовательского внимания стали памятники Псковской земли. В 1966-1968 гг. Валентин Седов провел раскопки кривических курганов в верхнем течении р. Великой и Себежском Поозерье. Результаты этих исследований вошли в монографию «Длинные курганы кривичей», вызвавшую всплеск интереса к памятникам начального расселения славян в Северо-западных русских землях.

С 1971 года под его руководством велось исследование Изборска, памятника, имеющего ключевое значение для реконструкции начала славянского расселения на Северо-Западе – и теперь это один из немногих древнерусских городов, раскопанных почти полностью. Археологические работы, продолжавшиеся более 20 лет, позволили прояснить обстоятельства, при которых возник и развивался один из древнейших городов Руси, упоминаемый в Повести временных лет.

Широкомасштабные раскопки в Изборске потребовали организации серьёзного исследовательского коллектива, в состав которого вошли археологи из Москвы, Пскова, Петербурга и других городов России. Период становления изборского отряда совпал по времени с активизацией охранных раскопок в Пскове, и тогда для более эффективной организации полевых работ Институтом археологии РАН и Псковским государственным музеем-заповедником была создана единая Псковская археологическая экспедиция. Руководителем экспедиции в 1983 г. стал Седов. В середине 1980-х годов по объему выполняемых работ это была крупнейшая археологическая экспедиция в Европе, пишет Археологическое общество Псковской области.