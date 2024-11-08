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Культура

В Изборске идет монтаж выставки к 100-летию археолога Валентина Седова. ФОТО

14.11.2024 14:33|ПсковКомментариев: 0

Выставку «Изборск – открытый город», посвященную 100-летию со дня рождения выдающегося российского археолога-слависта, доктора исторических наук, академика РАН, профессора Валентина Седова (1924–2004), монтируют в выставочном зале Государственного музея-заповедника «Изборск» 14 ноября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фотографии: Анна Тягунова / ПЛН

Выставка откроется завтра, 15 ноября, в 15.00, адрес: выставочный зал, улица Печорская, дом 37. 

 

Два десятилетия, с 1971 по 1992 годы, Валентин Седов руководил раскопками экспедиции академии наук на Труворовом городище, по существу, открыв современникам и всему миру древний Изборск. Экспедиция профессора Валентин Седова сделала первое объёмное и подробное археологическое описание Изборска, создала целостную научную реконструкцию города-крепости.

В фондовом собрании музея-заповедника «Изборск» хранится свыше 55 тысяч предметов археологии. Сегодня можно без преувеличения утверждать, что Валентин Седов – основоположник археологической коллекции государственного музея-заповедника «Изборск», имеющей огромную значимость для науки и истории, и это музейное собрание – паспорт Российской государственности, свидетельство о рождении на древней исконно русской земле, рассказали ПЛН в музее-заповеднике «Изборск». 

 

Выставка «Изборск – открытый город. К 100-летию Валентина Седова» впервые наиболее полно представляет уникальную коллекцию индивидуальных находок, знакомит с научной деятельностью и многочисленными открытиями выдающегося ученого нашего времени, археолога-слависта Валентина Седова, которые являются важной частью сокровищницы Российской науки и культуры.

В нескольких разделах экспозиции: «Город Трувора», «Град кривичей», «Щит северной Руси», «Дом святого Николы» – развернуты различные аспекты истории, культуры и быта порубежного города в период раннего средневековья.

 

Выставка «Изборск – открытый город» будет работать до февраля 2025 года.

Теги: #музей-заповедник Изборск
Источник: Псковская Лента Новостей
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