Культура

Хиты «Песняров» можно послушать на выставке в «Михайловском»

В Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское» с сегодняшнего дня, 29 ноября, доступен для посетителей выставочный проект «Песняры-55», созданный в Национальном историческом музее Республики Беларусь.

Фото: «Российская газета» (rg.ru)

Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в Пушкинском заповеднике, в выставочном пространстве музейного Научно-культурного центра (пос. Пушкинское Горы, бульв. Гейченко, 1) размещено 20 планшетов с фотографиями, как широко растиражированными в своё время, так и редкими, а также с эскизами костюмов, обложками альбомов. «Названия стендов — цитаты из песен ансамбля, которые «комментируют» рассказ об определенном этапе жизни столь популярной в советское время музыкальной группы. На планшетах также размещены QR-коды, благодаря которым можно прослушать песни ВИА», — рассказали в музее.

Создатели выставки напомнили, что название «Песняры» переводится с белорусского языка как «певцы», «поэты», «сказатели». 1 сентября 1969 года решением художественного совета филармонии БССР музыкальный коллектив «Лявоны» — будущие «Песняры» — получил право называться вокально-инструментальным ансамблем. Дебют собственно «Песняров» состоялся в 1970 году, когда ансамбль стал лауреатом IV Всесоюзного конкурса артистов эстрады, разделив место со Львом Лещенко и грузинским ансамблем «Диэло». А уже в 1971 году группа записала первый виниловый диск-гигант тиражом в четыре миллиона экземпляров. Всего же за годы своей творческой деятельности «Песняры» выпустили десять дисков-гигантов, которые разошлись суммарным тиражом в 12 миллионов экземпляров. Музыканты активно гастролировали по республике, стране и за рубежом. Снимались они и в кинофильмах: иногда пели за кадром, в других случаях непосредственно участвовали в съёмках. Благодаря своей разноплановой деятельности вокально-инструментальный ансамбль «Песняры» стал уникальным явлением в музыкальной белорусской и советской культуре, соединив в своем творчестве национальные традиции, прозу и поэзию, фольклорное наследие и современные профессиональные наработки.

В Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское» уточнили, что выставку «Песняры-55» уже экспонировали в Беларуси и в России, на музейных площадках Москвы, Смоленска. В Пушкинском заповеднике, который давно и плодотворно сотрудничает с Национальным историческим музеем Республики Беларусь, она будет работать до 1 февраля наступающего 2025 года.