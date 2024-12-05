Культура

«Тест по истории Великой Отечественной войны» состоялся в регионе

В День прорыва советских войск под Москвой 6 декабря 1941 года в Псковской области состоялась международная просветительская акция «Тест по истории Великой Отечественной войны», сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей.



Великие Луки

Фото: страница директора Великолукской государственной академии физической культуры и спорта Дмитрия Белюкова ВКонтакте

В акции приняли участие студенты, школьники, преподаватели, ветераны Великой Отечественной войны, члены Российского военно-исторического общества со всего региона. Проверить свои знания по истории жители региона могли на открытых площадках во всех 26-ти муниципалитетах области.



Гдовский район

Тест предполагал электронный и тестовый формат. На территории Псковской области было зарегистрировано более 150-ти площадок для проведения офлайн-тестирования. Было подготовлено два уровня сложности - базовый и углубленный.



Струго-Красненский район

По завершению времени тестирования на площадке оглашались лучшие результаты. Каждый участник получил сертификат о прохождении теста, вне зависимости от количества баллов.



Псков

Организатором теста выступил молодежный парламент при псковском областном Собрании депутатов, совместно с региональным отделением Российского военно-исторического общества. В проведение акции включались активисты движения «волонтеры Победы», общественники и политики региона.