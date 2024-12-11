Культура

«Литературная вечеринка не трех поэтов» пройдет в Пскове 12 декабря

Праздничная «Литературная вечеринка не трех поэтов» пройдет в арт-пространстве «Аквариум» Псковской областной универсальной научной библиотеки имени В. Я. Курбатова 12 декабря в 17:30. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в библиотеке.

В программе интеллектуальная викторина «Рождественские истории», новогодняя почта в ретро-стиле, поэтические зарисовки и музыкальные номера в рамках открытого микрофона для литераторов и музыкантов от поэтического клуба «Зеркало», призы и награждения в разных номинациях и активностях.

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Отметим, что «Литературная вечеринка не трех поэтов» - это интеллектуальное просветительское мероприятие, проводимое в библиотеке имени В. Я. Курбатова с целью развития культуры чтения и продвижения библиотеки как событийного пространства просветительской и досуговой деятельности для жителей города Пскова.