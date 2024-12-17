Культура

Премьера постановки «Клуба не очень анонимных поэтов» состоится в Пскове

Торжественное завершение проекта Литературного пространства молодых поэтов, чтецов, писателей малого жанра и иллюстраторов состоится 19 декабря в Пскове. Гала-концерт пройдёт в 19:00 на малой сцене Псковского академического театра драмы имени А.С. Пушкина.

Гала-концерт станет кульминацией целого ряда мероприятий, направленных на поддержку и развитие талантов среди молодёжи города. В программе вечера запланированы выступления участников проекта, а также церемония награждения лучших авторов в различных номинациях. Каждый участник получит памятный подарок, а те, чьи работы были включены в сборник лучших работ конкурса, смогут забрать свои экземпляры прямо во время мероприятия.

Кроме того, гостей ожидает премьера театрально-литературной постановки от псковского Клуба не очень анонимных поэтов с названием «Сжеч!ь», которая обещает стать ярким акцентом вечера.

«Мы покажем небольшую антиутопичную трагикомедию, в основу которой положен реальный эмоциональный опыт участников, — поделилась Алёна Любина, руководитель Клуба. — Спектакль поднимает вопросы двойственности человеческой природы, трудностей творческого пути и переживаний, с которыми сталкивался каждый из нас. Зрители увидят привычные ситуации в новом свете, что позволит глубже понять внутренние конфликты героев и их стремление к самовыражению».

На концерте для всех гостей будет действовать дресс-код – официально-вечерний стиль. Регистрация для каждого гостя обязательна, количество мест ограничено.

Отметим, проект «Литературное пространство молодых поэтов, чтецов, писателей малого жанра и иллюстраторов» реализуется благодаря победе в конкурсе молодёжных проектов «Есть идея» от Администрации города Пскова.