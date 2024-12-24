Культура

Интерактивная экскурсия «Загляни в глаза» пройдет 2 января в Пскове

В четверг 2 января в Картинной галерее Псковского музея пройдет интерактивная экскурсия «Загляни в глаза». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе музея.

От золотых правил жанра до экспериментов, от классических портретов времен императора Петра Великого до оригинальных взглядов XXI века. Псковичи и гости города смогут узнать, как художники прошлого и настоящего передавали характер и эмоции своих моделей, какие приемы использовали для этого.

«Вы сможете отследить трансформации портретного жанра на протяжении веков, увидеть отражения социальных и культурных событий в лицах на холсте. И, конечно, увлекательная проверка зрительной памяти в конце программы», - отметили в музее.

Напомним, что выставка пройдет 2 января в 16:00 в Картинная галерея Псковского музея на улице Некрасова, 7.