Культура

Псковский музей в цифрах: достигнут показатель в 800 тысяч посетителей за год

Генеральный директор Псковского музея-заповедника Светлана Мельникова в эфире программы «Обратный отсчёт» на радио «ПЛН FM» поделилась новостями о рекордных показателях посещаемости музея и филиалов.

«В текущем году мы достигли показателя в 800 тысяч человек за год. Безусловно, наша цель — увеличить эту цифру. Учитывая, что каждый год мы прибавляем около 100 тысяч человек, при условии активной рекламной кампании в течение всего года, мы сможем достичь поставленной цели и преодолеть рубеж в миллион человек», — заявила Светлана Мельникова.

Она также отметила значительный рост числа посетителей филиалов музея:

«Ещё один положительный момент — около 40 тысяч человек посетили филиалы. Следует отметить, что ранее филиалы находились в некотором отдалении от основных событий. Однако сегодня мы организуем выставки из федеральных столичных музеев в наших филиалах, что, безусловно, является значительным достижением и способствует повышению посещаемости», - сказала гостья студии.

Кроме того, Светлана Мельникова рассказала об увеличении количества экскурсий. В 2024 году в Псковском музее-заповеднике было проведено 7000 тысяч экскурсий, что на 2000 больше, чем в предыдущем.

«Представляете, 7000 экскурсий! Это не просто посещение, купив билет, а это общение экскурсовода с людьми. Это значительное увеличение, и это означает, что больше наших сотрудников вовлечены в экскурсионный процесс», — отметила директор.

Подводя итоги, Светлана Мельникова выразила уверенность в важности участия всех сотрудников музея в экскурсиях.

«Я убеждена, что экскурсии могут вести хранители, реставраторы, научные сотрудники. Особенно когда речь идет о тематических выставках. Самое радостное событие минувшего года — то, что хранители коллекций начали сами проявлять инициативу в создании выставок, подбирать вещи для них. И этому есть серьезные подтверждения, такие как наши выставки», — заключила Светлана Мельникова.