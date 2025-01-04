Культура

Концерт в честь Дня освобождения Великих Лук от немецко-фашистских захватчиков организуют 14 января

Концерт, посвящённый Дню освобождения города Великие Луки от немецко-фашистских захватчиков, «Январь 1943 года мы помним и в сердце храним» состоится в Доме культуры Ленинского Комсомола. Об этом сообщается на официальном сайте «Культура. РФ».

Фото: «Культура. РФ»

День 17 января 1943 года стал Днём полного и окончательного освобождения города Великие Луки от немецко-фашистских захватчиков. В этот день великолучане вспоминают подвиг своих дедов и прадедов, освободивших город. В этом году южная столица региона отмечает 82-ю годовщину этого события.

В концертной программе примут участие творческие коллективы Дома культуры и города Великие Луки. Концерт состоится 14 января в 18:30. Вход свободный.