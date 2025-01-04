Культура

Умер искусствовед Леонид Бажанов

Российский искусствовед, специалист по современному искусству Леонид Бажанов умер в возрасте 79 лет, сообщила ТАСС его знакомая - художник Диана Мачулина. Она назвала его человеком, благодаря которому «состоялось» современное искусство в России.

«Я была с ним знакома. Я думаю, что умер великий человек. И я считаю, что благодаря ему состоялось современное искусство в России. Он развивал региональные центры и думал о том, что искусство нужно во всей стране, а не только в столицах. Это огромная потеря. Он до самого последнего момента делал очень много, следил за повесткой дня. Я скорблю», - сказала она.

Леонид Бажанов родился 27 марта 1945 года в Москве. В 1973 году окончил искусствоведческое отделение исторического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова. Работал в Государственном музее изобразительных искусств им. А. С. Пушкина, музеях Московского Кремля, Центральном выставочном зале «Манеж», а также в правлении Союза художников СССР и издательстве «Советский художник». Основал в Москве творческое объединение «Эрмитаж» и Центр современного искусства на улице Большая Якиманка. С 1992 по 1997 год возглавлял управление, отдел изобразительного искусства Министерства культуры РФ. В 2012 году получил звание заслуженного работника культуры РФ.