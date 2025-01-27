Культура

День российской науки отметят 8 февраля в музее-усадьбе Софьи Ковалевской

В усадьбе Софьи Ковалевской (Великолукский район, деревня Полибино) 8 февраля пройдет культурно-просветительское мероприятие для детей и взрослых «Наука не для скуки», посвященное Дню российской науки и Международному дню женщин и девочек в науке, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Фото здесь и далее: Псковский музей-заповедник

Ежегодно 8 февраля отмечается День российской науки. Этот праздник учрежден указом президента Российской Федерации от 7 июня 1999 года «в ознаменование 275-летия со дня основания в России Академии наук».

«Одним из ученых, составляющих славу российской науки, безусловно, является Софья Васильевна Ковалевская – талантливейший математик и механик», - отметили в музее.

В великолукском музее-усадьбе математика проведут квест с творческими заданиями и путешествием по залам главного усадебного дома, а также показ мультфильма о Софье Ковалевской и занятие в интерактивном научном зале.

Подробности можно уточнить по электронной почте korvin.49@mail.ru и по телефону: +78115329523.