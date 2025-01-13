Культура

Фильмом о Софье Ковалевской «ПЛН-ТВ» открывает цикл «Разговоры о важных»

В день 175-летия со дня рождения Софьи Ковалевской, первой в мире женщины - профессора математики, ее историей «ПЛН-ТВ» открывает цикл «Разговоры о важных» о десяти выдающихся псковичах-созидателях, внесших своим трудом вклад в развитие страны.

В рамках проекта «Разговоры о важных» авторы создают серию просветительских видеопрограмм, радиопередач и авторских статей о десяти исторических личностях, внесших вклад в развитие России и связанных с Псковской областью.

Проект реализует ООО «Гражданская пресса» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.