Культура

Псковский музей-заповедник приглашает на четыре временные выставки

Четыре временные выставки работают в главном здании Псковского музея-заповедника и в Поганкиных палатах, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе музея.

Фотографии: пресс-служба Псковского музея-заповедника

«Как известно, коллекция Псковского музея весьма обширна и насчитывает свыше 750 000 предметов. Такое количество не удастся целиком представить в выставочных залах да еще и выстроить общий контекст. Отсюда и вытекает необходимость представлять части коллекции в рамках временных выставок. Таким способом музей постоянно обновляется для своего посетителя и способен удивить и во второй, и в десятый раз», - рассказали в музее.

В музее работают следующие временные выставки:

Выставка «Город Торопец Псковской губернии», приуроченная к 950-летию города Торопец. Центральный экспонат – уникальная картина «Портрет умершей торопчанки в кокошнике», представлена впервые. Помимо этого, в выставочном пространстве представлен широкий спектр исторических артефактов из Торопецкого уезда. Выставка действует до 13 апреля в Поганкиных палатах Псковского музея-заповедника (улица Некрасова, дом 5).

Выставка «Его величество фарфор!». На ней представлено около 400 предметов из собрания фарфора Псковского музея-заповедника, большая часть – впервые. Выставка действует в Поганкиных палатах (улица Некрасова, дом 5) до весны.

Выставка портретов из собрания Псковского музея «Не говори с тоской: их нет; но с благодарностию: были». Экспонируется более ста произведений портретного жанра от XVIII до XX века, от эпохи Просвещения до хрущевской оттепели. Действует до мая в главном здании Псковского музея-заповедника (улица Некрасова, дом 7).

Выставка «Великая Отечественная война в судьбе человека: архитектор-художник Ольга Константиновна Аршакуни». Ольга Аршакуни – ленинградский и псковский архитектор-художник, общественный деятель и создатель мемориального музея-квартиры Юрия Спегальского. На выставке представлены подлинные документы и вещи, принадлежавшие Ольге Аршакуни. Действует в фойе второго этажа главного здания (улица Некрасова, дом 7) до 21 апреля.