Культура

Виртуальную выставку картин о роковой дуэли и смерти Пушкина открыли в «Михайловском»

Небольшую виртуальную выставку произведений живописи и графики, рассказывающих о роковой дуэли и смерти А.С. Пушкина, открыл сегодня, 10 февраля, в день памяти поэта Государственный музей-заповедник А.С. Пушкина «Михайловское» в своём официальном сообществе в социальной сети «ВКонтакте».

Кондрат Максимов. Похороны Пушкина в Святогорском монастыре (1936). Из фондов Государственного музея-заповедника А.С. Пушкина «Михайловское»

Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее, эту тему в русском изобразительном искусстве открывают первые посмертные изображения, которые были сделаны современниками поэта в его доме на Мойке, 12 в январе 1837 года (рисунки А.Н. Мокрицкого, Ф.А. Бруни, В.А. Жуковского, проч.).

Фёдор Бруни. Пушкин в гробу (1837). Из фондов Государственного музея-заповедника А.С. Пушкина «Михайловское»

Актуализируется тема в преддверии юбилейных годовщин трагедии — к полувеку и, затем, к столетию со дня гибели Пушкина. Комментируя небольшую подборку таких картин, созданных и включённых в фонды «Михайловского» в разные годы, хранитель собрания изобразительного искусства Пушкинского заповедника Ольга Сандалюк предлагает проследить, как меняются акценты, главные мотивы, заставляющие художников вновь и вновь обращаться к этому горькому событию.

Василий Фёдоров. Похороны Пушкина (1938). Из фондов Государственного музея-заповедника А.С. Пушкина «Михайловское»

В музее уточнили, что новая виртуальная выставка открыта в рамках многолетнего интернет-проекта «Художник и музей», под рубрикой «Музейные коллекции». В Государственном Пушкинском заповеднике убеждены, что подобные цифровые экспозиции, при всей их внешней скромности, весьма и весьма значимы: «Это самый простой и в то же время достаточно действенный способ показать большому количеству людей вещи из фондового собрания. И возможно, после этого знакомства кому-нибудь захочется побывать в заповедных выставочных залах и без «посредничества» электронных средств коммуникации».