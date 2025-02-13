Культура

Выставка «Русские и сето. Одна земля, общая история» проходит в Костроме

Выставка «Русские и сето. Одна земля, общая история» продлится в в Костромском музее-заповеднике до 6 апреля, сообщили Псковской Ленте Новостей в музее-заповеднике «Изборск».

Видео: Костромской музей-заповедник

«Приглашаем на выставку «Русские и сето. Одна земля, общая история», которая сейчас проходит в Костромском музее-заповеднике. С радостью сообщаем, что выставка продлевается до 6 апреля», - отметили в музее.

Жители и гости Костромы могут увидеть предметы этнографии из фондовой коллекции музея-заповедника «Изборск»: традиционные народные костюмы русских и сето, образцы ткачества, вышивки и кружева, предметы быта ХIХ-ХХ веков, а также имеющие особую значимость для женщин сето серебряные украшения, передававшиеся из поколения в поколение.

Особое место занимают уникальные «боговы» полотенца народа сето, богато украшенные разноцветным вязаным кружевом и орнаментами, в которых преобладают геометрические и растительные мотивы, добавили в музее.



Выставка проходит по адресу: город Кострома, проспект Мира, 5.