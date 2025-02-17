Культура

Поэта, которому Пушкин хотел вольно подражать и в стихах, и в верховой езде, представляет #историческая_полка_Михайловского

В новой рубрике #историческая_полка_Михайловского в официальном сообществе Государственного Пушкинского заповедника в социальной сети «ВКонтакте» сегодня, 18 февраля, опубликована заметка о подарке, который в 1956 году сделал музею известный итальянский ученый, профессор русской литературы Римского университета Этторе Ло Гатто. Эту новость в сообщении С.С. Гейченко, возглавлявшего в то время музей-заповедник, тогда же, почти семьдесят лет назад, опубликовала газета «Ленинский путь».

Речь в корреспонденции идёт о подлинной библиографической редкости — 5-томнике «Трагедий» Витторио Альфиери, изданных в 1795 году, то есть ещё до рождения Пушкина. «Сейчас книги, присланные итальянским учёным, включены в экспозицию кабинета поэта в Доме-музее», — сообщает читателям газеты Гейченко.

Пятитомник Альфиери из фондов Пушкинского заповедника уже в наши дни представляет хранитель музея-усадьбы «Михайловское» Юлия Узенёва

Помимо текста заметки, сотрудники информационной службы Пушкинского заповедника разместили тут же, в посте музейного сообщества, и небольшое видео, в котором хранитель мемориальной усадьбы «Михайловское», кандидат исторических наук Юлия Узенёва комментирует дорогой во всех смыслах этого слова подарок.

«Этторе Ло Гатто — видный итальянский учёный, литературовед, старейший профессор римского университета, переводчик произведений Пушкина и автор многотомной истории русской литературы. Именно благодаря ему, его переводам, достоянием итальянцев стали многие произведения русских писателей, — рассказала Юлия Узенёва. — За время пребывания в Пушкинских Горах в июне 1956 года итальянский профессор посетил Михайловское, Тригорское, побывал на могиле Пушкина в Святогорском монастыре. В музейной книге отзывов он записал свои впечатления о пушкинских местах: “Для меня всё то, что я видел — это отражение в действительности всего того, что чувствовал и о чём мечтал в течение многих лет работы над моей книгой о Пушкине. Чувствуя так близко ко мне дух его: и как поэта, и как человека — на склоне моих лет судьба не могла мне сделать подарок выше этого…“ Учёного настолько покорили пушкинские места, что по возвращении в Италию он написал письмо директору заповедника, где сердечно благодарил за радушный приём, ему оказанный, и сообщал, что уже связался “…с одним из самых хороших знатоков старых изданий в области итальянской литературы“ и вскоре надеется послать музею “книгу Альфиери для пушкинской библиотеки“».

«Трагедии», которые вскоре получил в дар музей, были изданы в Лозанне. «Это замечательное пятитомное издание в картонном переплёте с бумажной обклейкой и хорошо читаемой владельческой надписью, — конкретизировала хранитель «Михайловского» и подробно рассказала о тех свидетельствах пушкинского интереса к жизни и творчеству итальянского поэта и драматурга —от просьбы прислать книгу о верховой езде в письме к брату Льву (“…хочу жеребцов выезжать: вольное подражание Alfieri и Байрону») до перевода Пушкиным сцен из трагедии Альфиери «Филипп».

«Известно, что у Александра Сергеевича в библиотеке было трехтомное издание сочинений Альфиери, изданное в Париже в 1825 году на итальянском языке, — подытожила Юлия Узенёва, отметив, что пятитомное издание особо ценно для «Михайловского» как соответствующее читательским интересам Пушкина.

Напомним, что в новой рубрике, под хэштэгом #историческая_полка_Михайловского сотрудники научной библиотеки и службы информации Пушкинского заповедника и далее планируют размещать наиболее интересные публикации (фрагменты публикаций) о музее, которые появлялись в периодике в разные годы.