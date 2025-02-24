Культура

В Псковской области продолжается прием заявок на конкурс «Хрустальные звёздочки»

В Псковской области стартовал всероссийский фестиваль-конкурс «Хрустальные звездочки», в рамках которого дети сотрудников правоохранительных и иных государственных органов продемонстрируют свои творческие способности. Заявки на участие принимаются до 14 марта 2025 года, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе управления Федеральной службы судебных приставов по Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба УФССП

«Данный конкурс направлен на выявление одаренных детей, создание условий для реализации их творческого потенциала. К участию в конкурсе приглашаются дети государственных служащих и работников Федеральной службы судебных приставов, сотрудников правоохранительных органов и иных государственных структур региона, а также воспитанники детских домов и школ-интернатов Псковской области», - отметили в УФССП.

Участники конкурса распределяются по двум возрастным группам:

от 7 до 12 лет включительно;

от 13 до 18 лет включительно.

Конкурс проводится по трем номинациям:

️«Вокал» (народное, классическое, эстрадное пение);

️«Хореография» (народный, классический, бальный, современный танец);

«Исполнительское мастерство» (игра на музыкальных инструментах).

Продолжительность выступления — не более 4 минут.

Документы и видеоматериалы участников должны быть направлены в срок до 21 марта в управление Федеральной службы судебных приставов по Псковской области (в отдел организации профессиональной подготовки и воспитательной работы ) по адресу: город Псков, улица Текстильная, дом №3, кабинет 312 или по электронной почте: ooppvr@r60.fssp.gov.ru. Дополнительную информацию можно получить по телефону: 8 (8112) 699-019.

Победители и призёры региональных этапов неоднократно становились участниками и призёрами финальных гала-концертов всероссийского фестиваля-конкурса «Хрустальные звездочки», добавили в ведомстве.