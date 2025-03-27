Иллюстрации прорабатывают для «Псковской истории в сказках»

Работа над проектом «Псковская история в сказках» идёт активными темпами: художники тщательно прорабатывают иллюстрации, чтобы создать атмосферу, погружающую читателей в волшебный мир псковских сказаний. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковском городском молодежном центре.
Фотографии: Псковский городской молодежный центр
На данный момент команда проекта сосредоточена на компоновке текста и подборе шрифтов, что является важным этапом в создании книги. Вскоре эти издания займут почётное место на полках городских библиотек, став доступными для всех жителей Пскова.
Проект реализуется Псковским городским молодёжным центром и РОО «Псковский молодёжный центр» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.