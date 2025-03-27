Культура

Иллюстрации прорабатывают для «Псковской истории в сказках»

Работа над проектом «Псковская история в сказках» идёт активными темпами: художники тщательно прорабатывают иллюстрации, чтобы создать атмосферу, погружающую читателей в волшебный мир псковских сказаний. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковском городском молодежном центре.

Фотографии: Псковский городской молодежный центр

На данный момент команда проекта сосредоточена на компоновке текста и подборе шрифтов, что является важным этапом в создании книги. Вскоре эти издания займут почётное место на полках городских библиотек, став доступными для всех жителей Пскова.

«Мы создаём книгу, которая не только познакомит детей и взрослых с историей Пскова, но и сделает это в увлекательной и доступной форме, — отмечает создатель и руководитель проекта Марина Иванова. — Уже в мае мы планируем сдать рукопись в печать, а летом представим публике готовые издания, которые, надеемся, заинтересуют многих псковичей и гостей города».

Проект реализуется Псковским городским молодёжным центром и РОО «Псковский молодёжный центр» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.