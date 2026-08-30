Все гастрольные спектакли петербургского театра в «Михайловском» вошли в программу «Пушкинская карта»

Все без исключения спектакли, которые дадут в Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское» актёры санкт-петербургского театра «Пушкинская школа» под управлением народного артиста России, лауреата Госпремии РФ Владимира Рецептера, включены в федеральную программу «Пушкинская карта», сообщили корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее.

Сцена из комедии А.С. Грибоедова «Горе от ума» — одного из самых востребованных у школьных групп спектаклей. Фото: музей-заповедник «Михайловское» (из архива службы информации).

«Это особенно важно, — отметили в Пушкинском заповеднике, — потому что репертуар труппы во множестве включает в себя постановки по произведениям русской и зарубежной классики. Многие из этих произведений изучаются в школах и в колледжах, и на показы столичного театра в Святогорье традиционно, целыми классами/группами, а порой и параллелями приезжает молодёжь со всего региона. Так, в прошлом году у нас на гастрольных показах “Пушкинской школы“ побывало более 2,5 тысячи (2 554) человек. При этом почти каждый шестой зритель (409) приобрёл билет на спектакль, воспользовавшись “Пушкинской картой“».

Напомним, что гастроли «Пушкинской школы» в «Михайловском» в нынешнем году запланированы на период с 21 сентября по 2 октября. Вниманию жителей и гостей региона мэтр и его воспитанники предложат одиннадцать работ, в том числе — две премьеры.

С полной гастрольной афишей «Пушкинской школы» можно познакомиться на официальном сайте Государственного музея-заповедника А.С. Пушкина «Михайловское»