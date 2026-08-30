 
Культура

Фестиваль «Музыка на воде» сегодня впервые пройдет в Великих Луках

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Фестиваль «Музыка на воде» сегодня впервые состоится в Великих Луках. На сцену выйдут Губернаторский симфонический оркестр Псковской области под управлением Игоря Томашевского и солисты Мариинского театра Ольга Пудова и Борис Степанов.

Карта фестиваля «Музыка на воде»

«В программе вечера - шедевры классики от зарубежных и российских композиторов, которые переплетутся с любимыми саундтреками в симфоническом звучании. Это тот самый случай, когда музыка объединит всех: и искушённых ценителей, и тех, кто только открывает для себя мир классики», - рассказали в Псковской областной филармонии.

Сектор для зрителей расположится на берегу реки Ловати, напротив острова Дятлинка. На остров Дятлинка можно попасть — перекрыта только часть зоны возле сцены. В зрительском секторе нет сидячих мест — зона рассадки свободная. Администрация Великих Лук рекомендует горожанам взять с собой плед или походные стульчики, чтобы устроиться комфортно и наслаждаться музыкой. 

Начало 30 августа в 20:30. 

Фестиваль «Музыка на воде» впервые состоялся в 2020 году в Дендропарке в Пскове возле Спасо-Преображенского Мирожского монастыря. В финале самого первого фестиваля, 12 сентября 2020 года, на Утином пруду в центре Дендропарка зажгли световой фонтан «Лилия» - плавающую светодинамическую инсталляцию. После этого фестиваль получил формат ежегодного. Как правило, он проходит в августе и считается одним из ярких событий летней культурной программы Пскова. 

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