Культура

Документальный фильм о подвиге «татарского» батальона снимут в Псковской области

Казанская телекомпания приступит к съемкам документального фильма, посвященного героизму бойцов 80-го лыжного батальона, сражавшегося в Великолукском районе в 1942 году, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем Telgram-канале.

Фото: Михаил Ведерников / Telgram-канал

«Не раз рассказывал в постах и выпусках видео о том, что в годы Великой Отечественной войны на псковской земле плечом к плечу сражались с фашистами почти все народы Советского Союза», - написал в посте Михаил Ведерников.

Как отметил губернатор, батальон более из 500 человек, сформированный в Казани и укомплектованный призывниками из Татарской АССР, Башкирии и Сибири, потерял большую часть состава в боях рядом с деревней Липенка. Михаил Ведерников встретился с депутатом Госдумы Айдаром Метшиным, чей дед был бойцом этого батальона. Глава подтвердил готовность оказать необходимое содействие в производстве фильма, который увековечит память о героях, защищавших родную землю.

«Съёмка фильма о боях, о подвиге и единении нашего народа – дань искреннего уважения всем, кто не вернулся с фронтов Великой Отечественной войны. Мы помним и гордимся», - сказал Михаил Ведерников.