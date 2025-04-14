Культура

Квест, презентации книг и спектакль ждут гостей второго дня форума «Русский Запад»

XX Международный книжный форум «Русский Запад» продолжатся в Пскове 16 апреля. Во второй день форума любителей литературы ждут презентации книг, квест, встречи с писателями, спектакль «Анна Герман. Когда цветут сады» и другие активности. Кроме того, можно посетить книжные выставки, которые работают на протяжении форума в Псковской областной универсальной научной библиотеке имени Валентина Курбатова.

Книжные выставки работают 15 – 17 апреля

Книжная выставка-ярмарка, Псковская областная универсальная научная библиотека им. В.Я. Курбатова. Фойе, 1 этаж. Выставка «Псковская книга – 2024», библиотека им. В.Я. Курбатова. Актовый зал, 1 этаж. Выставка «Мы помним, мы гордимся!». библиотека им. В.Я. Курбатова.

Программа на 16 апреля

11.00 – 12.00: Псковская областная универсальная научная библиотека им. В.Я. Курбатова, зал Президентской библиотеки, 2 этаж. Презентация новой книги «Абстрашка и абстрактная азбука» . Встреча и мастер-класс.

. Встреча и мастер-класс. 11.30 – 12.30: Псковская областная универсальная научная библиотека им. В.Я. Курбатова, Актовый зал, 1 этаж. Новые серии и ключевые проекты издательской группы «Азбука –Аттикус» .

. 14.00 – 16.00: Псковская областная универсальная научная библиотека им. В.Я. Курбатова, зал Президентской библиотеки, 2 этаж. Псков-Витебск: Победу празднуем вместе: Встреча–диалог . Спикеры: журналист, краевед, писатель Светлана Дединкина, главный редактор областной газеты «Витебские вести» Наталья Камлева (г. Витебск, Республика Беларусь).

. Спикеры: журналист, краевед, писатель Светлана Дединкина, главный редактор областной газеты «Витебские вести» Наталья Камлева (г. Витебск, Республика Беларусь). 14.00 – 15.00: Псковская областная универсальная научная библиотека им. В.Я. Курбатова, Актовый зал, 1 этаж. Презентация новых книг: «Невероятные сказки Семи Морей» и «Аз-бу-ка в стихах» .

. 17.00 – 18.30: Псковская областная универсальная научная библиотека им. В.Я. Курбатова, Актовый зал, 1 этаж. Спектакль Татьяны Жемчужной «Анна Герман. Когда цветут сады».

Параллельные мероприятия

11.00 – 12.00: о.с.п. «Псковская областная библиотека для детей и юношества им. В.А. Каверина», Октябрьский пр-т, д. 7А. Презентация книг Юрия Кузнецова .

. 14.00 – 15.30: о.с.п. «Псковская областная библиотека для детей и юношества им. В.А. Каверина», Октябрьский пр-т, д. 7А. Квест в заброшенном лагере: интерактивная программа по новой одноименной книге .

. 14.00 – 15.00: Историко-краеведческая библиотека им. И.И. Василева, площадь Ленина, д. 3, «Астраханское ханство». Творческая встреча с Александром Черёминым .

. 17.00 – 18.00: Псковская областная универсальная научная библиотека им. В.Я. Курбатова, зал Президентской библиотеки, 2 этаж. Презентация дипломантов общероссийского конкурса Ассоциации книгоиздателей России (АСКИ) «Лучшие книги года». Спикер: вице-президент АСКИ, ответственный секретарь конкурса Олег Филимонов.

Полную программу XX Международного книжного форума «Русский Запад» можно увидеть по ссылке ниже. Псковская Лента Новостей выступает информационным партнером мероприятия.