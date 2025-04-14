Культура

Открытие XX Международного книжного форума «Русский Запад». ФОТОРЕПОРТАЖ

В стенах библиотеки имени Валентина Курбатова 15 апреля состоялась церемония открытия XX Международного книжного форума «Русский Запад». Это событие традиционно собирает любителей литературы, писателей, издателей и исследователей, интересующихся русской культурой и литературой.

В рамках форума в Псковской областной универсальной научной библиотеке начали работу сразу три книжные выставки. Гостям представлена уникальная коллекция редких книг, документов и иллюстраций. На торжественной церемонии открытия форума наградили победителей конкурса на лучшую издательскую продукцию «Псковская книга – 2024». В течение трех дней «Русского Запада» в Пскове пройдут презентации книг, встречи с писателями.

Подробнее об открытии XX Международного книжного форума «Русский Запад» – в фоторепортаже Анны Тягуновой.