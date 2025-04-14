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Книги «Полководцы и битвы» и «Хвойша» презентуют в Пскове в третий день форума «Русский Запад»

17.04.2025 09:37|ПсковКомментариев: 0

Заключительный, третий день XX Международного книжного форума «Русский Запад» стартовал в Пскове 17 апреля. Сегодня любители литературы могут посетить презентации нескольких книг, сходить на творческую встречу с писателем Андреем Лисьевым, а также увидеть книжные выставки, которые все эти дни работают в Псковской областной универсальной научной библиотеке имени Валентина Курбатова.

Книжные выставки работают 15 – 17 апреля

  1. Книжная выставка-ярмарка, Псковская областная универсальная научная библиотека им. В.Я. Курбатова. Фойе, 1 этаж.
  2. Выставка «Псковская книга – 2024», библиотека им. В.Я. Курбатова. Актовый зал, 1 этаж.
  3. Выставка «Мы помним, мы гордимся!». библиотека им. В.Я. Курбатова.

Программа на 17 апреля

  • 13.00 – 14.00: Псковская областная универсальная научная библиотека им. В.Я. Курбатова, зал Президентской библиотеки, 2 этаж. К 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Презентация книги для семейного чтения «Полководцы и битвы» издательства «Медиарост», Рыбинск. Спикер: вице-президент АСКИ Олег Филимонов. 
  • 14.00 – 15.00: Псковская областная универсальная научная библиотека им. В.Я. Курбатова, Актовый зал, 1 этаж. Творческая встреча с Андреем Лисьевым.

Параллельные мероприятия

  • 11.00 – 12.30: Псковская областная универсальная научная библиотека им. В.Я. Курбатова, Смарт-зал, 1 этаж. Презентация издательства «ГРАФО». Ольга Сереброва представит книгу «Хвойша».
  • 11.00-12.00: о.с.п. «Псковская областная библиотека для детей и юношества им. В.А. Каверина», Октябрьский пр-т, д. 7А. Презентация новых книг: «Невероятные сказки Семи Морей» и «Аз-бу-ка в стихах».
  • 13.00 – 14.00: о.с.п. «Псковская областная библиотека для детей и юношества им. В.А. Каверина», Октябрьский пр-т, д. 7А. Презентация новой книги «Абстрашка и абстрактная азбука». Встреча и мастер-класс.
  • 14.30 – 15.30: о.с.п. «Псковская областная библиотека для детей и юношества им. В.А. Каверина», Октябрьский пр-т, д. 7А. Презентация Издательского дома «Самокат», Алёна Волынец, ведущий менеджер ИД «Самокат»

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Полную программу XX Международного книжного форума «Русский Запад» можно увидеть по ссылке ниже. Псковская Лента Новостей выступает информационным партнером мероприятия. 

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Источник: Псковская Лента Новостей
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