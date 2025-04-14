Культура

Встреча-диалог с редактором газеты «Витебские вести» прошла в псковской библиотеке

В год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в Псковской областной универсальной научной библиотеке имени Валентина Курбатова состоялась встреча-диалог со спикерами из Беларуси 16 апреля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Главными спикерами мероприятия стали журналист, краевед и писатель Светлана Дединкина, а также главный редактор областной газеты «Витебские вести» Наталья Камлева. Они рассказали о газете, которой в этом году исполняется 107 лет, как она работает с читателями. Оказалось, что в газету «Витебские вести» всё ещё приходят письма, написанные от руки, несмотря на то, что у редакции есть электронная почта и даже собственный чат-бот.

По словам Камлевой, недавно в редакцию вернулась давно утерянная реликвия – строкомер, который принадлежал ответственному секретарю, который работал в газете в 30-х годах. На нём даже выцарапаны инициалы. В те года в редакции была своеобразная традиция – передавать эту вещь своим преемникам.

«Раньше с помощью строкомера ответственный секретарь вымерял строки буквально до миллиметра», - рассказывает Камлева.

Встреча-диалог прошла в рамках XX Международного книжного форума «Русский Запад».