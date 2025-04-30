Культура

Выставка «… И письма, как летопись боя, как хронику чувств, перечтем» откроется в Пскове

Выставка архивных документов откроется в Пскове 7 мая. Она получила название «… И письма, как летопись боя, как хронику чувств, перечтем». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Государственном архиве Псковской области.

Фотография: Государственный архив Псковской области

Площадкой экспонирования выбран Музей истории оккупации и геноцида населения Псковской области (Псков, улица Ленина, дом №3).

Выставка подготовлена Государственным архивом Псковской области к 80-летию Великой Победы. Посетителям будут представлены архивные документы периода Великой Отечественной войны: фронтовые письма, фотографии, почтовые открытки, книги стихов.

Среди них подлинные письма Героев Советского Союза, командиров партизанских бригад Николая Васильева и Александра Германа, партизана, поэта, писателя Ивана Виноградова, партизанки Марии Григорьевой, пропавшей без вести в брянских лесах в 1943 году. Здесь же можно будет увидеть официальные запросы вдовы Героя Советского Союза Михаила Харченко и директора Пушкинского заповедника Семена Гейченко на право въезда в освобожденную Псковскую область.

Отдельный раздел выставки отведен письмам Анатолия Лалушина, погибшего в 1944 году. Эти письма были переданы в Государственный архив Псковской области 23 апреля его родственниками.

Открытие пройдет 7 мая в 12:00.

Выставка будет работать до сентября 2025 года. Посетить ее можно посетить в часы работы Музея истории оккупации и геноцида населения Псковской области: с понедельника по пятницу с 10:00 до 18:00, в субботу с 10:00 до 16:00.

Вход свободный.

Запись экскурсионных групп по телефону: +7(8112) 22-00-45.