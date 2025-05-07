Культура

Бесплатные кинопоказы пройдут в псковском музее 8 и 10 мая

В год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в псковском музее состоятся бесплатные кинопоказы 8 и 10 мая в рамках V Международного фестиваля «Правильного кино», сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Во Дворе Постникова зрителям покажут документальные фильмы «Недельное. Первые километры войны»; «Моя война. Ефросинья Базылева»; «Разыскиваются адресаты» и «Фотомгновения ТАСС в кадре и за кадром».

8 мая:

«Недельное. Первые километры войны»;

«Моя война. Ефросинья Базылева»;

«Разыскиваются адресаты»

Показы пройдут в 14:00 и 16:00.

10 мая:

«Фотомгновения ТАСС в кадре и за кадром». Показ состоится в 14:00.

Кинопоказы проводятся бесплатно, необходима предварительная запись по телефонам: +78112292259 или +79113580816.

«Ждем вас во Дворе Постникова на улице Олега Кошевого, дом № 2», - сообщили в музее.

Международный фестиваль «Правильного кино» является одним из видов творческой коммуникации с молодежью и подрастающим поколением.

Проект реализуется с 2022 года. В 2024 году фестивалю присвоили статус международного и провели конкурс по 11 номинациям, фильмы оценивали члены международного экспертного совета из России, Казахстана и Республики Беларусь. За весь период проведения фестиваля показали порядка 150 фильмов, зрителями которых стали более 400 тысяч человек в 73 регионах Российской Федерации.

Основная площадка проведения – Музей Победы, но также показы пройдут на площадках-партнеров фестиваля: учреждения Международного проекта «Территория Победы», Всероссийские детские центры, площадки Ассоциации исторических и военно-исторических музеев и проекта «Школьный музей Победы», кинотеатры.