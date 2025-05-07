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Культура

Краеведческая прогулка «Май на Сокольнице» состоится в Пскове

13.05.2025 14:47|ПсковКомментариев: 0

Краеведческая встреча и прогулка с Олегом Ивченко «Май на Сокольнице» состоится 18 мая в библиотеке семейного чтения, сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы.

Отмечается, что Олег Ивченко готовит дополненное издание книги «Сокольница» (2017 г.). Издание посвящено уникальной природе одноименного урочища – это холмистая местность рядом с городом Псковом, на главной горе которого находится монумент «Ледовое Побоище».

«На Сокольнице произрастает немало растений, нехарактерных для нашей относительно северной широты. Книга не является ботаническим справочником, это краеведческое исследование на основе личных наблюдений и изучения различных ботанических справочников. Издание проиллюстрировано авторскими фотографиями, оно рассчитано на широкую читательскую аудиторию и будет интересно всем любителям природы и родного края», - отметили организаторы.

Начало встречи пройдет в читальном зале библиотеки на улице Алексея Алехина, дом №20, а продолжится краеведческой прогулкой.

«Рекомендуем удобную обувь и одежду, а также средства защиты от клещей. Приглашаем всех желающих!» - добавили организаторы прогулки.

Вход свободный.

Источник: Псковская Лента Новостей
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