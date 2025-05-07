Культура

Выставка работ народных художественных ремёсел Витебской области открылась в Пскове

Выставка работ мастеров народных художественных ремёсел Витебской области «Палатняныя пераплёты» открылась в Пскове 13 мая, передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей.

В Псковском областном центре народного творчества представлены изделия декоративно-прикладного творчества современных мастеров Витебска: постельки, тканные покрывала, салфетки, пояса, сотканные на дощечках, половики, сувениры и многое другое. Также презентуется два элемента материального культурного наследия, которые включены в государственный список историко-культурных ценностей Республики Беларусь.

Для всех желающих в рамках открытия выставки прошли мастер-классы от мастеров ткачества по работе за ткацким станком и по созданию тканого пояса.

«Это вторая выставка, которую мы открываем в этом чудесном городе. Сегодня собраться здесь особенно приятно, так как в эти торжественные дни мы с вами празднуем 80-летие Великой Победы», - прокомментировала директор Витебского областного центра народного творчества Надежда Улинович.

Гости из Витебска вручили Псковскому областному центру народного творчества сувенир — тканую постельку.

Выставка будет работать до 9 июня по адресу: город Псков, улица Некрасова, 10.