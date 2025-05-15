Культура

Казачьи песни прозвучат в Изборске в «Ночь музеев»

Всероссийская культурная акция «Ночь музеев. Герои» пройдёт в Государственном музее-заповеднике «Изборск» в субботу, 17 мая. В рамках акции состоится концерт двух фольклорных ансамблей казачьей песни России – «Братина» и «Пир-беседушка». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе музея-заповедника «Изборск».

Фото: пресс-служба музея-заповедника «Изборск»

«Братина» – мужской фольклорный ансамбль казачьей песни из Санкт-Петербурга, образованный в октябре 1995 года поклонниками казачьих песен. Ансамбль состоит в Фонде казачьей культуры и целенаправленно занимается изучением, сохранением и этнографически достоверным воспроизведением песенной традиции терских и гребенских казаков. «Братина» объединяет в своём составе педагогов, профессиональных музыкантов, профессоров и научных сотрудников петербургских высших учебных заведений, докторов и кандидатов наук, студентов – казаков по происхождению и по духу.

Художественным руководителем ансамбля «Братина» является известный в России собиратель казачьего фольклора, фольклорист-исследователь, автор научных статей по фольклористике Юрий Чирков. Ансамбль - многократный лауреат международных фестивалей фольклора в России, Франции, Латвии, Польше, Эстонии. В 2017 году под руководством Юрия Чиркова была открыта для всех желающих студия изучения казачьих песенных традиций.

Фольклорный ансамбль «Пир-беседушка» был создан Студией для того, чтобы зафиксировать в репертуаре накопленный опыт в исполнении разножанровых музыкальных произведений. В первом аудиоальбоме ансамбля представлены духовные стихи, лирические песни, баллады, здравицы и казачьи лезгинки терских и гребенских казаков.