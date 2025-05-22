Культура

Первый раскоп заложили на Ворониной горе археологи

Первый раскоп на Ворониной горе у деревни Старый Изборск Печорского района заложили археологи, сообщается в Telegram-канале «Псковская археология».

Фото здесь и далее: «Псковская археология» / Telegram

«Сегодня насыщенный день - заложили первый раскоп на Ворониной горе у деревни Старый Изборск. Памятник является частью одного из наиболее ранних археологических комплексов в Изборской долине, который состоит из расположенного у озера селища и могильников», - сообщили археологи.

На могильнике в 2014-2021 годах шли многолетние раскопки, позволившие выделить 2 периода его существования: V/VI в. н.э. и XI в. В ранний период захоронения на нем совершались по обряду кремации, в поздний - по обряду трупоположения.

«На селище комплекса при преобладании форм керамических сосудов XI-XII вв. встречены и более ранних формы лепных сосудов VIII-X вв. На этом селище мы планируем также поработать в этом году», - добавили археологи.