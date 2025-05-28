Культура

Глеб Травин — «кругостранное» путешествие на велосипеде. «Разговоры о важных». ВИДЕО

На стыке 20-х и 30-х годов прошлого века пскович Глеб Травин на велосипеде объехал по кругу весь Советский Союз. Путешественник-патриот, подвижник велоспорта, отчаянный экспериментатор, он преодолел 85 000 километров, побывал во всех часовых поясах и климатических зонах, сражался с песцом и лично сделал себе ампутацию. А его двухколесный помощник получил прозвища «железного оленя» и «шайтан-арбы». С момента экспедиции прошел почти век, за это время маршрут Глеба Травина никто так и не смог повторить.

Сегодня прославленный путешественник стал героем видеофильма «ПЛН-ТВ» в проекте «Разговоры о важных», он выходит при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и рассказывает о псковичах, внесших большой вклад в развитие страны.

Напомним, в рамках проекта «Разговоры о важных» авторы создают серию просветительских видеопрограмм, радиопередач и авторских статей о десяти исторических личностях, внесших вклад в развитие России и связанных с Псковской областью.

Проект реализуется ООО «Гражданская пресса» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.