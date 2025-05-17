Культура

Гимн СССР в редакции 1944 года пели гости «Ночи музеев» в «Михайловском»

Вчера, 17 мая, в рамках Всероссийской акции «Ночь музеев» под девизом «Герои», в Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское» впервые провели историческую реконструкцию «Май 1945-го года».

Фото здесь и далее: Наталья Алексеева, музей-заповедник «Михайловское».

Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в службе информации музея со ссылкой на руководителя отдела массовых мероприятий Пушкинского заповедника Ирину Егорову, сценарий реконструкции был написан с опорой на архивные материалы. В том числе участники театрализованного действа цитируют публикации праздничного выпуска газеты «Пушкинский колхозник» от 10 мая 1945 года, сохранившегося в Государственном архиве Псковской области. Этот номер был посвящен празднованию первого Дня Победы в Пушкинских Горах и на первой полосе предлагал вниманию своих читателей Акт о безоговорочной капитуляции Германских вооруженных сил, Указ Президиума Верховного Совета СССР об объявлении 9 мая праздником победы, репортаж «День победы настал» — о настроениях, царивших в посёлке и районе, а также корреспонденцию «Митинг в честь праздника победы», автор которой зафиксировал главные тезисы выступавших на поселковом сходе активистов, партийцев и комсомольцев.

«Наши гости пережили волнующие минуты — услышали радио-объявление о победе над фашистской Германией, присоединились к народному ликованию, вникли в планы по восстановлению района, по переселению из землянок на территории пушкинской мемориальной усадьбы…» — рассказала Ирина Егорова. Она также добавила, что участники программы собственными руками изготовили праздничный транспарант и бумажные цветы и возложили их к Могиле неизвестного солдата на входе в Михайловские рощи, и при этом пели гимн Советского Союза в его редакции 1944 года. А ещё, как тогда было принято, перед собравшимся на сход народом выступила районная агитбригада, а потом были организованы игры и танцы под гармонь. В качестве музыкальной составляющей в программе звучали народные песни и популярные песни военного и послевоенного времени: танго «Рио-Рита», маршевая песня «Ты ждёшь, Лизавета» (текст Е. Долматовского, музыка Н. Богословского), проч., проч. Гостей угощали варёной картошкой и солёными огурцами.

Реконструкцию «Май 1945-го года» провели в музейном комплексе в деревне Бугрово. По окончании программы гости, среди которых были туристы из Москвы и Калининграда, а также местные жители, сердечно благодарили музейщиков за возможность вернуться в прошлое, которое, несмотря на горечь утрат, дышало надеждой на новую жизнь. В Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское»» выразили уверенность, что в год 80-летия Великой Победы эта историческая интерактивная программа будет востребована у жителей и гостей региона, и её ещё не раз повторят «на бис».

Пушкинском заповеднике добавили, что в рамках Всероссийской «Ночи…» в музее были проведены специальные экскурсии по следам «Линии “Пантера“», до сих пор сохранившимся в Михайловских рощах. Кроме того, гости Пушкинского Заповедника в этот активно посещали выставку «Быть достойными Великой Победы», где можно увидеть раритеты из разных фондовых коллекций музея, а также вещи и документы из частных, семейных архивов пушкиногорцев. Ряд экспонатов, в том числе фотоматериалы и документы довоенного и военного периода, обнаруженные благодаря кропотливой научной изыскательской работе сотрудников «Михайловского», на этой масштабной выставке показывают впервые.