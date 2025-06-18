Культура

Фотовыставку «Строкою Пушкина воспето…» открыли в Пушкинском заповеднике

Государственный музей-заповедник А.С. Пушкина «Михайловское» сегодня, 19 июня, представляет жителям и гостям Псковской области выставку «Строкою Пушкина воспето…». Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее, экспозиция знакомит посетителей с большой коллекцией работ Виталия Собровина из фондов Белгородской галереи фотоискусства, которая в наше время носит имя этого мастера.

Виталий Собровин. Горбатый мостик в музее-усадьбе «Михайловское». Репродукция предоставлена Пушкинским заповедником.

В экспозицию включили 40 чёрно-белых снимков, запечатлевших пушкинские места: Кавказ, Крым, псковское Михайловское, обе российские столицы. По замыслу автора, виды природы и архитектурные пейзажи — современные фотоизображения, соответствующие пушкинским поэтическим описаниям — выполняют роль иллюстраций к тем или иным строкам из «Медного всадника», «Евгения Онегина», «Бахчисарайского фонтана», проч., проч.

«Виталий Ануфриевич был вдохновлён Пушкиным, — рассказали создатели выставки. — Ему было близко пушкинское мироощущение: любовь к жизни, поклонение красоте… Фотохудожник объездил все места, связанные с именем поэта, снимал летом, осенью и зимой, днём и ночью. На это ушёл не один год…» По итогам этой работы в 1979 году тиражом в 17 000 экземпляров в свет вышел фотоальбом Виталия Собровина «Строкою Пушкина воспето», который на сегодняшний день является библиографической редкостью. А в 2000 году за активное участие в подготовке и праздновании 200-летия со дня рождения поэта Виталий Собровин был удостоен Пушкинской медали.

Фотохудожник Виталий Собровин (слева) и директор Пушкинского заповедника Семён Гейченко в Михайловском. Фотография предоставлена Пушкинским заповедником

Выставка «Строкою Пушкина воспето…» развёрнута в интерьерах малого зала в Научно-культурном центре Государственного музея-заповедника А.С. Пушкина «Михайловское» по адресу: посёлок Пушкинские Горы, бульвар Гейченко, 1. Планируется, что она будет работать здесь до конца лета.