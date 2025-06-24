Культура

Прыжки через костер и плетение венков устроят в Вечаше в праздник Ивана Купалы

Уже на следующей неделе, 5 июля, жителям и гостям Псковской области предлагают отправиться в музей-усадьбу Н. А. Римского-Корсакова в Вечашу. Как рассказали Псковской Ленте Новостей в Псковском музее-заповеднике, эта поездка будет наполнена не только вдохновляющим знанием, но и настоящей магией: вместе предлагается встретить Ивана Купалу.

Фотографии: пресс-служба Псковского музея-заповедника

«Нас ждет реальная полоса препятствий, хороводы, плетение венков и украшение деревьев. Не волнуйтесь, прыжки через костер тоже включены. Также в рамках тура вас ждет обстоятельная экскурсия по музею-усадьбе с рассказом об операх-сказках Римского-Корсакова, прогулки по живописным местам и классическое русское чаепитие в духе гостеприимной семьи Николая Андреевича», - рассказали в музее.

Отправление в субботу, 5 июля, в 10:30 от главного здания музея (улица Некрасова, 7) на комфортабельном автобусе. Возвращение около 18:00.

Обязательна предварительная запись. Телефон для справок: +78112663311.