Культура

Конференция «Псков и старообрядчество» прошла в Пскове

В Пскове прошла межрегиональная конференция «Псков и старообрядчество» к 75-летию древлеправославного богослужения в храме Николы Каменноградского, сообщили Псковской Ленте Новостей в Централизованной библиотечной системе Пскова.

Фото здесь и далее: Централизованная библиотечная система Пскова

Конференция прошла в Историко-краеведческой библиотеке имени И.И. Василёва в Пскове. В ней принял участие ответственный секретарь Российского совета Древлеправославной Поморской церкви Дионисий Хмелёв.

Обращаясь к собравшимся, он призвал участников конференции сохранять и приумножать духовное богатство, завещанное старообрядцам предками, а также сказал, что храм Николы Каменноградского в Пскове был и остаётся «неугасимой лампадой древнего благочестия».

По словам Дионисия Хмелёва, этот храм давно уже стал форпостом молодёжного летнего лагеря Древлеправославной Поморской церкви, а также вспомнил, как сам впервые побывал в псковском старообрядческом храме и какое на него это произвело глубокое впечатление.

Председатель Псковской старообрядческой Поморской общины Михаил Радионов в свою очередь отметил, что интерес к старообрядчеству в российском обществе растёт и заявил, что древнее благочестие сегодня является «фактором духовного развития личности», а также «фактором стабильности и национальной безопасности».

Конференция началась с доклада старшего научного сотрудника древлехранилища Псковского государственного объединенного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника Арсения Постникова об истории псковского храма Николы от Каменной ограды.

Затем кандидат философских наук, доцент кафедры философии Российского государственного педагогического университета им. А. И. Герцена Кирилл Кожурин доложил о своей новой находке в Отделе рукописей Российской национальной библиотеки – рукописном наследии духовного наставника Псковской старообрядческой поморской общины М. А. Епифанова.

Старший научный сотрудник Псковского музея-заповедника Александр Егоров рассказал о переписке основателя псковского Древлехранилища Леонида Творогова с выдающимся латышским деятелем старообрядчества Иваном Заволоко по проблемам возвращения в Псков вывезенных фашистами древних книг и формирования фонда Надежды Павлович, а также о том, как Творогов с Заволоко пытались разгадать тайну древней псковской иконы, на которой «София - премудрость Божия» изображена с огненными крыльями. В письмах эти два знатока древностей обсуждали, чем было обусловлено такое неканоническое изображение: влиянием ереси жидовствующих или псковским вольнодумством.

Гость из Великого Новгорода, кандидат культурологии, заместитель генерального директора по научной работе Новгородского государственного объединенного музея-заповедника, доцент Новгородского государственного университета Илья Мельников посвятил свой доклад солецкому иноку и старообрядческому книжнику Киприану (Созонову), поскольку в XIX веке посад Сольцы входил в состав Порховского уезда. Илья Мельников рассказал, как власти преследовали старообрядцев в позапрошлом веке и как псковские и новгородские староверы вопреки всему сохраняли свой уклад в том числе благодаря тому, что держались вместе.

Директор Краеведческого музея Опочецкого районного центра культуры Александр Кондратеня рассказал про староверскую семью Жигалёвых из Опочецкого уезда и как эти люди уже в советское время переживали гонения на древлеправославие.

Краевед Александр Окунев подробно объяснил, где в Пскове находилась разрушенная в самом начале Великой Отечественной войны Козмодамианская старообрядческая церковь и какие ещё исторические локации помогли ему в построении экскурсионного маршрута «Старообрядцы Запсковья».

Конференция завершилась обзором книжной выставки «Из истории старообрядчества», которую к этому мероприятию подготовил заведующий сектором социокультурных программ историко-краеведческой библиотеки Данила Чигаев. Среди представленных на этой выставке книг оказалось сразу несколько изданий Псковской старообрядческой Поморской общины и многочисленные труды участника конференции Кирилла Кожурина.

Закрывая мероприятие, председатель Псковской старообрядческой Поморской общины Михаил Радионов пообещал издать отдельным сборником доклады и этой конференции тоже, а также поблагодарил всех её участников и порадовался тому, что старообрядчество было и остаётся неиссякаемым источником всё новых и новых интереснейших научных исследований.