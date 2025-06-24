Культура

Празднование Ивана Купалы состоится в усадьбе Римского-Корсакова в Вечаше

На празднование Ивана Купалы в Музей-усадьбу Н.А. Римского-Корсакова в деревне Вечаша пригласили псковичей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковском музее-заповеднике.

«В следующую субботу вас ждет поездка из Пскова в Музей-усадьбу Н.А. Римского-Корсакова в деревне Вечаша, где вас ожидает таинственная и увлекательная программа – мы будем встречать Ивана Купалу и наслаждаться занятиями в духе праздника. Мы пройдем через полосу препятствий, отыщем магический папоротник, поводим хороводы, сплетем венки и будем прыгать через костер», - сообщили в музее.

Для гостей гиды проведут экскурсию по усадьбе, на которой расскажут о и жизни и творчестве Николая Римского-Корсакова в этом месте. Также состоится русское чаепитие в стиле XIX века.

Отправление в субботу 5 июля в 10:30 от главного здания музея (улица Некрасова, 7) на автобусе. Возвращение около 18:00.

Телефон для справок и бронирования: +78112663311.