Культура

По учреждениям распространяют фейк об ограничении участия граждан Азербайджана в культурных мероприятиях

В учреждения культуры поступает фейковая информация об «ограничении участия граждан Азербайджанской Республики в культурных мероприятиях и распространению музыкального контента на территории Российской Федерации», сообщили Псковской Ленте Новостей в министерстве культуры Псковской области.

Изображение: министерство культуры Псковской области

«Эта информация не является достоверной. Будьте бдительны!» - обратились к псковичам в министерстве.

Российское посольство в Баку на днях сообщило, что стало получать жалобы от находящихся в Азербайджане россиян на проверку у них документов и даже применение силы. 2 июля российский МИД рекомендовал согражданам «при решении вопроса о целесообразности поездки в Азербайджан тщательно учитывать обстановку в этой стране», проявлять осмотрительность и в случае необходимости обращаться в посольство.

Отношения Москвы и Баку обострились после того, как в конце июня в Екатеринбурге прошло массовое задержание уроженцев Азербайджана с российским гражданством по делу об убийствах и покушениях на убийство в период с 2001 по 2011 год. Во время рейда силовиков двое задержанных скончались. 30 июня их тела доставили в Азербайджан и на следующий день похоронили.

В Баку заявили о наличии травм на телах умерших азербайджанцев и обвинили Москву в умышленном убийстве. В СК России сообщили, что один фигурант «скончался в результате сердечной недостаточности, причины смерти второго лица устанавливаются». В рамках расследования арестованы несколько фигурантов резонансного дела.