Культура

«Банная суббота» ждёт на этой неделе гостей Пушкинского заповедника

Запланировать на ближайшую субботу, 12 июля, поход в баньку мемориальной усадьбы «Тригорское» в составе Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское» советуют псковичам и гостям региона. В этот день здесь откроют «банный сезон» — проведут первый в этом году сеанс интерактивной программы «Помню, как обрадовался сельской жизни, русской бане…».

Владимир Кранц. Банька в Тригорском (1979). Из фондов Пушкинского заповедника

Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в заповеднике, название программы — цитата из дневниковых записей Пушкина, в которых поэт вспоминает о первых впечатлениях от Михайловского, куда приехал 19-ти лет «…вышед из Лицея». Разговор на музейном занятии ведётся о банных традициях от глубокой старины до пушкинского времени. В основу сценария легли многочисленные фольклорные материалы о чудесных и, в то же время, страшноватых «банных жителях», а экскурс не только в отечественную, но и в зарубежную «историю вопроса» позволит узнать, например, для чего французы изобрели духи и зачем русские приносили в баню чёрную курицу.

Участники программы смогут потренироваться в определении целебных и душистых растений по аромату и попробуют разные сорта чая, настоянного на святогорских травах. Также их научат без швейных иголок мастерить лоскутный мешочек-саше с душистыми растениями.

«Банную» программу проводят в Пушкинском заповеднике достаточно редко. Этим летом, например, например, её проведут только трижды. Начинать образовательный интерактив, рассчитанный на полтора часа, всякий раз будут в 11.30, а местом его проведения, как нетрудно догадаться, станет банька в мемориальной усадьбе приятелей и соседей ссыльного Пушкина — Осиповых и Вульфов. Общеизвестно, что в XIX столетии бревенчатый, крытый соломой флигель Тригорского служил его хозяевам не только как мыльня: в «жилой» половине часто оставляли на ночлег гостей. Бывали здесь и Александр Пушкин, и Николай Языков.

В музее особо отметили, что в небольшой тригорской баньке одновременно могут разместиться не более двадцати человек, поэтому о своём желании стать участником программы гостям рекомендуют сообщать заранее. Это можно сделать по телефонам службы музейной, экскурсионной и методической работы в дни и часы работы Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское».