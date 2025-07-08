Культура

Квест по Псковскому кремлю «Ключи от города» пройдет 26 июля

26 июля Псковский музей-заповедник приглашает любителей приключений на масштабный интерактивный квест по Псковскому кремлю «Ключи от города», сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе музея.

Фотографии: Псковский музей-заповедник

Конец XVII века. Есть указ Петра Алексеевича – нужно кремлевские стены и башни восстановить. Но случилась беда: в Приказную палату проникли воры и унесли ключ от города. Как только стрельцы узнали о пропаже, все входы и выходы в Кремле перекрыли, ключ вынести воры так и не успели.

Воевода призывает всех верных горожан помочь в расследовании. Всех энтузиастов поделят на десятни, и начнется розыск. Сыщикам придется миновать разные препятствия, справиться с загадками, а десятню, что первой сыщет ключ, отблагодарят и почетом одарят.

Мероприятие пройдёт в 18:00 по адресу: улица Кремль, 4.