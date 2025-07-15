Культура

Семья музыкантов из Петербурга впервые выступит в «Михайловском»

Завтра, 19 июля, в Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское» впервые выступит музыкальная семья Комаровских из Санкт-Петербурга: Анна и Григорий (оба — фортепиано) и их сын Семён (альт-саксофон). Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее их концерт «Летние этюды» будет дан в рамках многолетнего музейного проекта «Летние вечера в русской усадьбе» и пройдёт в «Зелёной гостиной» господского дома Осиповых и Вульфов в мемориальной усадьбе «Тригорское».

Фото предоставлено музеем-заповедником «Михайловское»

Музыканты из северной столицы исполнят для жителей и гостей Святогорья пьесы русских и зарубежных композиторов: Франца Шуберта, Сергея Рахманинова, Александра Скрябина, Жоржа Ноле.

В «Михайловском» уточнили, что Григорий и Анна Комаровских – лауреаты и дипломанты международных конкурсов, педагоги и концертмейстеры музыкального училища имени М.П. Мусоргского и Детской школы искусств имени С.В. Рахманинова, а их сын Семён — ученик петербургской ДМШ № 41. Семья активно и очень успешно концертирует.

В Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское» рассказали, что далее участниками «Летних вечеров в русской усадьбе» в июле и в августе этого года станут псковские и заезжие музыканты и актёры: Кристина Евдокимова (сопрано) и Борис Шелков (фортепиано): солисты Мариинского театра Альбина Шарафутдинова (сопрано), Дарья Черний (меццо-сопрано), Павел Зубов (баритон), Олег Мицов (тенор), Андрей Ефимовский (виолончель), Яна Зубова (фортепиано); лауреаты международных конкурсов Владимир Семянников (скрипка) и Лилия Остроушко (фортепиано); многие другие. Этот проект, напомнили в заповеднике, призван воссоздать атмосферу русской провинциальной дворянской усадьбы первой трети XIX столетия, какой, например, она была в доме сердечного друга и соседки ссыльного поэта Прасковьи Осиповой, урождённой Вындомской. Концерты в музее-усадьбе «Тригорское» традиционно пользуются большой популярностью у гостей Пушкинского Заповедника, и артисты — как местные, так и из обеих столиц — с большой охотой принимают приглашение выступать здесь.