Культура

Выставка «Беларусь непобедимая» откроется в Псковском музее-заповеднике

Новая выставка «Беларусь непобедимая» откроется в Псковском музее-заповеднике 24 июля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе музея.

Источник: пресс-служба Псковского музея-заповедника

Новая выставка откроется в пространстве экспозиции «Псковский край в годы Великой Отечественной войны» в главном здании Псковского музея-заповедника. Она рассказывает о борьбе белорусского народа против оккупантов. Среди экспонатов – документы, фотографии, награды и личные вещи участников обороны и освобождения Беларуси в 1941-1944 годах.

«Беларусь непобедимая» – это совместный проект Псковского музея-заповедника и Национального исторического музея Республики Беларусь, приуроченный к 80-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне.