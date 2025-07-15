Культура

Книжный памятник времён Великой Отечественной размещён на сайте «Михайловского»

В год 80-летия Великой Победы Государственный музей-заповедник А.С. Пушкина «Михайловское» представляет книжный памятник из своего собрания — рисунки Владимира Гальбы «Блиц-крик и Фриц-вой». Электронную версию издания сегодня, 22 июля, можно найти на официальном сайте музея, в разделе «Специалистам → Библиотека → Другие издания → «Война. Народ. Победа»: к 80-летию Великой Победы».

Здесь и далее карикатуры из книги Владимира Гальбы «Блиц-крик и Фриц-вой» из собрания музея-заповедника «Михайловское».

Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в службе информации музея со ссылкой на руководителя отдела научной библиотеки Пушкинского заповедника Людмилу Беляеву, в этом небольшом, всего в 68 страничек (или 2 ¾ печатного листа) альбоме собраны лучшие военные работы известного советского графика, мастера политической карикатуры, заслуженного художника РСФСР Владимира Гальберштадта (1908—1984), публиковавшегося под псевдонимом Гальба. Увидел свет «Блиц-криг…» в издательстве «Искусство» в тяжёлом для страны 1944 году, был издан тиражом 5 000 экземпляров и практически сразу стал библиографической редкостью.

«Во время блокады Ленинграда карикатуры Гальбы чуть ли не каждый день печатались на страницах газеты «Ленинградская правды», — рассказала Людмила Беляева, — а Гитлер включил художника в чёрный список своих личных врагов». В музее также привели цитату из воспоминаний поэта Михаила Дудина: «Что в первую очередь искали мы тогда в газете? Сводку Совинформбюро, объявление о продовольственных выдачах… и карикатуры Гальбы», — и напомнили, что позднее, в 1945—1946 годы карикатурист присутствовал на Нюрнбергском процессе в качестве художника-корреспондента.

Издание вошло в фонд библиотеки Государственного музея-заповедника «Пушкинский уголок» в 1946 году и было одним из первых послевоенных поступлений, рассказала Людмила Беляева.

На сайте музея книга Владимира Гальбы «Блиц-крик и Фриц-вой» в своём полностраничном варианте доступна не только для свободного чтения: при желании её можно скачать, отметили в службе информации Государственного музея-заповедника А.С. Пушкина «Михайловское». С оригиналом книги в её бумажном варианте можно познакомиться в читальном зале музейной библиотеки.

В музее также напомнили, что стать пользователем научной библиотеки Пушкинского заповедника в чьём собрании много уникальных старинных и современных изданий, в том числе по истории, литературе и искусству, может любой желающий. Чтобы получить доступ в читальный зал, жителю или даже гостю Святогорья достаточно написать соответствующее заявление на имя директора учреждения Георгия Василевича.