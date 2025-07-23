Культура

Шествие народных коллективов состоится в Пскове

Участники фестиваля «Соловьиная ночь» пройдут по центральным улицам Пскова, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковском областном центре народного творчества.

Шествие фольклорных коллективов начнется 26 июля в 14:30 от Летнего сада. Колонна будет двигаться по Октябрьскому проспекту в сторону Финского парка. К «фольклорному параду» могут присоединиться все желающие.

На главной сцене в 15:00 состоится открытие фестиваля и выступление приглашенных коллективов Беларуси, Смоленска, Калининграда, Ленинградской области, а также хедлайнера из Москвы группы «КоленкорЪ».

«"КоленкорЪ" - это гармоничный синтез действительно современных течений с исконно русским традиционным наследием: концептуальный подход, связанный с сохранением культурного кода. Мост между современным и прошлым», - отметили в центре.

Состав группы:

Наталья Скунцева - вокал, балалайка;

Федор Скунцев - вокал, скрипка, балалайка, духовые;

Александр Контеев – балалайка, духовые, гармонь;

Антон Безлуцкий / Андрей Прокопьев - танцор;

Александр Волков – звукорежиссер.

Артисты группы принимали участие в съемках многосерийного фильма Сергея Урсуляка «Тихий Дон», в различных телепередачах, таких как «Привет, Андрей» на Россия 1, «Доброе утро» и «Поле чудес» на Первом канале, «Страна талантов» и «Русское лото» на НТВ, «Русский мир» и «Вечер на спасе» на телеканале СПАС, «Канон» на телеканале СОЮЗ, «Путешествие в Рождество» и «Эфир выходного дня» на канале Радость моя. Трек «Жарко пахать» звучит в сериале «Как Деревянко Ломоносова играл» (2024), трек «Под драку» - в сериале «Неспящие в Сосновке» (2025).

В 17:00 от главной сцены все участники фестиваля пройдут с факелами в парк Строителей, где состоится фестивальная концертная программа, будут работать интерактивные площадки, торговые ряды с ремесленными изделиями, точки общественного питания.

В 20:00 гости праздника смогут посетить фольклорную вечерку.