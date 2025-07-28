Культура

Организаторы изборского «Железного града» рассказали, в чем его уникальность

Сочетание природы и исторических локаций составляет уникальность фестиваля военно-исторической реконструкции «Железный град». Таким мнением поделился начальник отдела туризма и информационно-рекламной деятельности Государственного музея-заповедника «Изборск» Александр Донецкий в эфире передачи «Беседка» на ПЛН FM (102,6 FM).

«Уникальность фестиваля заключается в локации. Он проходит в удивительном месте - это сочетание природы и исторического памятника. Недалеко от Пскова и туристических маршрутов. Реконструкторы создают необыкновенную атмосферу. Даже на "Исаборге" я был поражен. Люди радуются, ходят по фестивальным площадкам, происходят зрелищные сражения реконструкторов», - сообщил Александр Донецкий.

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Он отметил, что фестиваль важен для нескольких категорий его участников: как для посетителей, так и реконструкторов.

«Фестиваль - это с одной стороны шоу и большое событие для самих реконструкторов. Это некая ярмарка талантов. Им хочется показать свои новинки, покрасоваться. Второй аспект - просветительский. На нынешнем "Железном граде" будет представлена научная программа. Если кому-то это интересно, они приедут на эти мероприятия. Советую всем ознакомиться с программой. Будет также аутентичная музыка, два ансамбля будут исполнять средневековые композиции. Будет гала-концерт в финале. Даже для православных людей будут свои события и молебны. Любители поэзии смогут параллельно посетить фестиваль "Словенское поле"», - добавил Александр Донецкий.

Фестиваль «Железный град-2025» пройдет 2 августа в Изборске при поддержке Псковского регионального отделения Российского военно-исторического общества. Медиахолдинг «Гражданская пресса» выступает информационным партнером мероприятия.