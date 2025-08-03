Псковичей приглашают на онлайн-программу к 80-летию начала советско-японской войны

Музей Победы приглашает жителей Псковской области на онлайн-программу к 80-летию начала войны с Японией. 9 августа виртуальных гостей ждет мультимедийная выставка о военной кампании на Дальнем Востоке в 1945 году, онлайн-экскурсии по японской локации филиала «Г.О.Р.А.» и экспозиции реликвий советско-японской войны, а также тематическая лекция, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе музея.
Фотографии: Псковский музей-заповедник
Присоединиться к программе могут все желающие бесплатно на сайте музея.
Онлайн-пользователей приглашают познакомиться с мультимедийной выставкой «Победный август. 1945». В нее вошли десятки архивных фотографий, документы, карты, графические произведения из фондов Музея Победы. Материалы детально раскрывают ход советско-японской войны, показывают вклад военачальников и участников сражений. Разделы выставки рассказывают о подготовке военной кампании на Дальнем Востоке, Маньчжурской операции, освобождении Порт-Артура, Северной Кореи, Южного Сахалина, Курильских островов и параде частей Красной армии в честь Победы над Японией в Харбине 16 сентября 1945 года. Выставку также сопровождает цифровая экскурсия.
Зрителям предлагают присоединиться к видеоэкскурсиям. Во время программы «Дальневосточный фронт» музей покажет обмундирование противоборствующих сторон, уникальные фотографии и документы времен войны, личные вещи участников событий. Видеоролик дополнят кадры кинохроники тех лет. Экскурсовод также расскажет о военных преступлениях Японии против человечности — о создании отряда 731, который испытывал биологическое оружие над людьми.
Любителей военной истории ждет рассказ о японской технике времен Второй мировой войны. Вместе с экскурсоводом виртуальные посетители «пройдут» по экспозиции филиала музея на Поклонной горе, где собрана вторая в мире по количеству экспонатов коллекция японских боевых машин. Уникальная техника доставлена с Курильских островов. Трофеи были найдены в ходе поисковых экспедиций на острова Шумшу и Парамушир, где в августе 1945 года проходили ожесточенные бои. Многие экспонаты действительно уникальны – в мире существует лишь несколько подобных образцов.
В программе «История в деталях» пользователи смогут послушать лекцию о роли Японии во Второй мировой войне, причинах, ходе и последствиях советско-японской войны 1945 года.