Культура

Псковичей приглашают на онлайн-программу к 80-летию начала советско-японской войны

Музей Победы приглашает жителей Псковской области на онлайн-программу к 80-летию начала войны с Японией. 9 августа виртуальных гостей ждет мультимедийная выставка о военной кампании на Дальнем Востоке в 1945 году, онлайн-экскурсии по японской локации филиала «Г.О.Р.А.» и экспозиции реликвий советско-японской войны, а также тематическая лекция, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе музея.

Фотографии: Псковский музей-заповедник

Присоединиться к программе могут все желающие бесплатно на сайте музея.

«Блестящая победа советских войск в Маньчжурской стратегической операции, Южно-Сахалинской наступательной и Курильской десантной операциях поставила последнюю точку во Второй мировой войне. В ходе боевых действий с 9 августа по 2 сентября 1945 года была стремительно разгромлена более чем миллионная японская группировка войск. Советско-японская война длилась менее четырёх недель, но по своему размаху, мастерству проведения операций и результатам она относится к выдающимся кампаниям Второй мировой войны», — отметил генеральный директор Музея Победы, заместитель секретаря Общественной палаты РФ Александр Школьник.

Онлайн-пользователей приглашают познакомиться с мультимедийной выставкой «Победный август. 1945». В нее вошли десятки архивных фотографий, документы, карты, графические произведения из фондов Музея Победы. Материалы детально раскрывают ход советско-японской войны, показывают вклад военачальников и участников сражений. Разделы выставки рассказывают о подготовке военной кампании на Дальнем Востоке, Маньчжурской операции, освобождении Порт-Артура, Северной Кореи, Южного Сахалина, Курильских островов и параде частей Красной армии в честь Победы над Японией в Харбине 16 сентября 1945 года. Выставку также сопровождает цифровая экскурсия.

Зрителям предлагают присоединиться к видеоэкскурсиям. Во время программы «Дальневосточный фронт» музей покажет обмундирование противоборствующих сторон, уникальные фотографии и документы времен войны, личные вещи участников событий. Видеоролик дополнят кадры кинохроники тех лет. Экскурсовод также расскажет о военных преступлениях Японии против человечности — о создании отряда 731, который испытывал биологическое оружие над людьми.

Любителей военной истории ждет рассказ о японской технике времен Второй мировой войны. Вместе с экскурсоводом виртуальные посетители «пройдут» по экспозиции филиала музея на Поклонной горе, где собрана вторая в мире по количеству экспонатов коллекция японских боевых машин. Уникальная техника доставлена с Курильских островов. Трофеи были найдены в ходе поисковых экспедиций на острова Шумшу и Парамушир, где в августе 1945 года проходили ожесточенные бои. Многие экспонаты действительно уникальны – в мире существует лишь несколько подобных образцов.

В программе «История в деталях» пользователи смогут послушать лекцию о роли Японии во Второй мировой войне, причинах, ходе и последствиях советско-японской войны 1945 года.